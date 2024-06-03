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完善相关法律、增强防护能力、提高监管水平

夯实数字经济安全发展基石（专家观点）

本报记者 谷业凯
2024年06月03日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　网购、外卖记录“读懂”个人喜好，信息化管理系统优化生产和库存，“智慧大脑”赋能政务服务……近年来，数字经济蓬勃发展，与千行百业不断融合，发挥出“乘数效应”。2023年，我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数据生产总量同比增长22.44%。

　　同时，数字经济安全问题日益凸显。一方面，网络诈骗、钓鱼软件、个人信息泄露、过度索取用户权限等问题仍然存在。另一方面，人工智能等新技术的迅猛发展，既带来了巨大的便利，也引发了新型安全风险。

　　今年的《政府工作报告》提出，提高网络、数据等安全保障能力。在中国工程院院士吴世忠看来，人工智能时代，网络、数据安全呈现出前所未有的复杂性。“它不仅涵盖了传统的信息安全，还包括系统运行的稳定性和可靠性，以及技术应用引发的道德伦理挑战。”吴世忠说，“因此，构建一个安全、坚韧、可信的人工智能生态至关重要，这要求我们必须在推动技术发展的同时，实现发展与安全的统筹兼顾。”

　　全国数字经济联盟学术委员汪玉凯认为，数字经济的发展伴随网络安全和数据安全这两大难题。攻克这些难题，重点在于完善相关法律、增强防护能力、提高监管水平，尤其应关注数据和信息保护，让数字经济真正成为推动社会发展进步的新质生产力。

　　“人类社会正在进入以数据为关键要素的数字经济时代，无论是数字产业化、产业数字化，都要筑牢网络与数据空间安全屏障。我们要从数字产业的源头、数字产品的设计安全入手，切实提高网络、数据等安全保障能力。”中国工程院院士邬江兴表示，网络安全问题不能只停留在用户侧“看家护院”，必须把网络安全责任向数字产品的上游转移，使其具有内在的网络安全能力。

　　统筹好发展与安全，是发展数字经济、保障网络和数据安全的重要前提。安恒信息董事长范渊说：“发展数字经济，要确保数据供得出、流得动、用得好。供得出，就要厘清数据资产权属，确保数据合规，动态地进行分类分级；流得动，要着重解决主体间的信任问题、隐私保护问题等；用得好，则要在场景创造方面多下功夫。”

　　范渊表示，随着人工智能大模型落地应用，数据安全、模型安全、应用安全的重要性与日俱增。“从传统安全服务到建设安全运营体系，需要重塑基于智能体打造的安全‘底座’。”范渊说，面向未来，既要防范人工智能给安全带来的风险，也要善用人工智能赋能安全能力建设，夯实数字经济安全发展基石。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月03日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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