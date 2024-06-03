本报记者 刘诗瑶

近日，吉林省白山市曙光林场的一座电力杆塔旁，随着国网信通产业集团（以下简称“信产集团”）技术人员调试的北斗短报文用电信息采集终端部署完毕，以往需要靠人工花费数天时间采集的几十个分散电表及监测设备的数据信息，瞬间精准呈现在后台监控人员面前。

这是信产集团获颁北斗导航民用分理服务资质证书后，为国网吉林省电力公司实施的现场服务项目。据介绍，北斗导航民用分理服务资质证书是授权企业开展北斗导航民用分理服务的唯一凭证。获得该资质后，信产集团可面向电力行业企业提供统一的北斗导航定位、授时、短报文通信分理服务。在用电信息采集方面，应用北斗短报文，可实现无信号区的用电数据回传，相比卫星通信和光纤通信综合成本分别降低73.5%和97.5%。

近年来，信产集团加快推进电力北斗产业高质量发展，构建了以4200余座电力北斗基准站为基础的电力北斗精准位置服务网。让用电信息采集工作实现从几天到几秒、从人工处理向自动化处理的转变，提升了用电信息采集覆盖率。

在输电线路防灾减灾方面，应用北斗高精度定位技术可实时监测地质灾害、杆塔倾斜等数据并及时发布预警信息。目前该技术已覆盖吉林、湖南、重庆、四川、陕西等地超过200条输电线路，大幅降低了异常情况响应时间，有效助力地质灾害预警，为电网高质量发展提供坚强支撑。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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