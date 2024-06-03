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我科学家研发出毫瓦级超低功耗类脑芯片

2024年06月03日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：我科学家研发出毫瓦级超低功耗类脑芯片

科技日报讯 （记者陆成宽）6月1日，记者从中国科学院自动化研究所获悉，来自该所等单位的科研人员联合研发出一款新型类脑神经形态系统级芯片Speck。该芯片展示了类脑神经形态计算在融合高抽象层次大脑机制时的天然优势。相关研究成果在线发表于《自然·通讯》杂志。

人脑运行的神经网络虽然非常复杂且庞大，但总功耗却仅为20瓦，远小于现有的人工智能系统。因此，在算力比拼加速、能耗日益攀升的当下，借鉴人脑的低功耗特性发展新型智能计算系统成为极具潜力的方向。

科研人员此次提出了“神经形态动态计算”的概念，通过设计了一种类脑神经形态芯片Speck来实现基于注意力机制的动态计算，在硬件层面做到“没有输入，没有功耗”，在算法层面做到“有输入时，根据输入重要性程度动态调整计算”，从而在典型视觉场景任务功耗可低至0.7毫瓦，进一步挖掘了神经形态计算在性能和能效上的潜力。

“Speck是一款异步感算一体类脑神经形态系统级芯片，采用全异步设计，在一块芯片上集成了动态视觉传感器和类脑神经形态芯片，具有极低的静息功耗。”中国科学院自动化研究所研究员李国齐说。

李国齐表示，这项研究证实了高、低抽象层次大脑机制的融合，能进一步激发类脑计算潜力，为未来将大脑进化过程中产生的各种高级神经机制融合至神经形态计算提供积极启发。

(责编：杨曦、杨迪)
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