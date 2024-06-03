原标题：进出口货物享优惠 “朋友圈”联系更紧密

◎吴心怡 张数津 本报记者 陈 瑜

今年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效一周年。

RCEP生效实施以来，成员国均按计划对其进口RCEP项下商品实施降税。随着RCEP不断释放政策红利，各成员国间经贸往来愈发活跃，为区域经济高质量发展发挥了重要作用。

截至5月30日，一年来，企业向广州海关申报进口RCEP项下货物61.3亿元，享受关税优惠超1亿元，主要享惠货物为热轧钢板、发动机零配件等；企业向广州海关申请RCEP原产地证书超2万份，经核准出口商自主开具原产地声明1000余份，出口享惠货值累计53亿元，主要享惠货物为陶瓷产品、塑料制品、鞋靴等。

数据显示，仅今年前4个月，南京海关共签发RCEP原产地证书3.83万份，同比增长11.80%；签证出口货值109.28亿元，居全国海关首位，预计相关企业可享受RCEP其他成员国关税优惠1.64亿元。江苏省企业享惠进口RCEP货值68.85亿元，享受关税优惠1.6亿元，同比分别增长24.42%和36.95%。

在出口领域，RCEP带来的关税优惠助力企业稳定海外客户、开拓全球市场。

5月23日，南通明康复合材料有限公司为一批约12万元的玻璃格栅向南京海关所属南通海关申领了RCEP原产地证书，凭借该证书，企业可以在出口目的国澳大利亚享受关税优惠近6000元。

5月26日，经广州海关所属肇庆海关监管，一批清洗剂、油脂喷剂、硅脂喷剂、喷膜和润滑剂顺利出口至日本，凭借该关签发的RCEP原产地证书，这批货物可享受关税优惠超8000元。

不仅出口享惠多，进口环节的RCEP红利也在持续惠及企业。

今年前4个月，位于江苏昆山的恩斯克投资有限公司从日本市场进口货物1.94亿元，在南京海关所属昆山海关指导下，直接享受关税优惠299.4万元，预计全年可享受关税优惠近1000万元。公司关务负责人刘静表示，这对节约公司采购成本，提高下游产品的利润率起到了至关重要的作用。

经核准出口商制度是RCEP实施内容的亮点之一。获得经核准出口商资格的企业，自主开具的原产地声明与海关签发的原产地证书具有同等效力。

南京海关精准施策深入推进经核准出口商制度落地，今年前4个月指导江苏46家企业成功获批经核准出口商，企业自主开具原产地声明份数增长2.32倍。

广州海关则实施经认证的经营者（AEO）企业、经核准出口商同步培育计划，助力企业享受“AEO+RCEP”双重红利。

清远市广硕鞋业有限公司是一家海关AEO高级认证企业，年产量超1500万双，产品远销日本、韩国等RCEP成员国。该公司外贸出口部经理张海英表示，成为经核准出口商后，公司已自主开具RCEP原产地声明339份，货值超3700万元，累计获得关税优惠约60万元。

广州海关相关人士介绍，为助力企业用足用好RCEP政策优势，广州海关通过多种方式向企业开展政策宣讲，对重点企业进行原产地规则、出口签证、经核准出口商等政策“一对一”专项培训。

南京海关关税处副处长原芳表示，为进一步便利企业享惠RCEP，南京海关将持续推广原产地证书智能审核、无纸化申报、自助打印等改革措施，聚焦企业在RCEP享惠中存在的堵点、难点，不断提升RCEP规则利用率。

(责编：杨曦、杨迪)

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