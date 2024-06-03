马爱平

原标题：黄三角农高区盐碱地首次迎来油菜丰收

科技日报北京6月2日电 （记者马爱平）记者2日从中国农业科学院油料作物研究所（以下简称“油料所”）获悉，在山东东营黄河三角洲国家农高区（以下简称“黄三角农高区”）“环渤海耐盐碱抗寒抗旱油菜新品种观摩会”现场当日传来好消息，黄三角农高区盐碱地首次迎来油菜丰收。

“甘蓝型油菜具备高产、优质、抗病、抗倒等突出优势，已占据我国油菜种植面积的90%以上。但长期以来，环渤海地区主要种植的是我国传统的白菜型油菜，能在北方寒旱盐碱区安全越冬的甘蓝型油菜品种仍旧缺乏。”油料所研究员王新发告诉记者。

为此，中国工程院院士、油料所油菜遗传育种团队首席科学家王汉中团队联合华中农业大学、河北省农林科学院旱作农业研究所等单位进行科技攻关，培育出兼具高产优质、耐盐碱、抗寒抗旱和适宜机械化等特性的甘蓝型油菜新品种“中油351”。此后，在2021—2022年度河北省强耐寒油菜区试中，“中油351”亩产量达249.07公斤，含油量达45.14%，比当地白菜型油菜产量增加42.96%，产油量增加52.89%。

“此次在黄三角农高区种植的50亩连片示范油菜新品种‘中油351’，在经历苗期持续低温、最低温度突破-17℃和春后累计降雨仅25毫米左右的情况下，机收实收亩产菜籽246.65公斤，达到了长江流域油菜主产区高产水平，打破了甘蓝型油菜在环渤海寒旱盐碱地不能越冬的限制。”王新发说。

利用盐碱地扩种油菜是发展盐碱地生态经济、增强我国油料供给保障能力的重要途径。据专家估算，我国环渤海及北方适于油菜生产的盐碱区面积达1亿亩，以我国当前油菜平均亩产142.7公斤、平均含油量44%计算，加大耐盐碱抗寒旱高产优质油菜新品种的推广应用，每年可增加菜籽油供给约628万吨，可使食用植物油自给率提高约18个百分点。

(责编：杨曦、杨迪)

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