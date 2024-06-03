人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄三角农高区盐碱地首次迎来油菜丰收

马爱平
2024年06月03日08:36 | 来源：科技日报
小字号

原标题：黄三角农高区盐碱地首次迎来油菜丰收

科技日报北京6月2日电 （记者马爱平）记者2日从中国农业科学院油料作物研究所（以下简称“油料所”）获悉，在山东东营黄河三角洲国家农高区（以下简称“黄三角农高区”）“环渤海耐盐碱抗寒抗旱油菜新品种观摩会”现场当日传来好消息，黄三角农高区盐碱地首次迎来油菜丰收。

“甘蓝型油菜具备高产、优质、抗病、抗倒等突出优势，已占据我国油菜种植面积的90%以上。但长期以来，环渤海地区主要种植的是我国传统的白菜型油菜，能在北方寒旱盐碱区安全越冬的甘蓝型油菜品种仍旧缺乏。”油料所研究员王新发告诉记者。

为此，中国工程院院士、油料所油菜遗传育种团队首席科学家王汉中团队联合华中农业大学、河北省农林科学院旱作农业研究所等单位进行科技攻关，培育出兼具高产优质、耐盐碱、抗寒抗旱和适宜机械化等特性的甘蓝型油菜新品种“中油351”。此后，在2021—2022年度河北省强耐寒油菜区试中，“中油351”亩产量达249.07公斤，含油量达45.14%，比当地白菜型油菜产量增加42.96%，产油量增加52.89%。

“此次在黄三角农高区种植的50亩连片示范油菜新品种‘中油351’，在经历苗期持续低温、最低温度突破-17℃和春后累计降雨仅25毫米左右的情况下，机收实收亩产菜籽246.65公斤，达到了长江流域油菜主产区高产水平，打破了甘蓝型油菜在环渤海寒旱盐碱地不能越冬的限制。”王新发说。

利用盐碱地扩种油菜是发展盐碱地生态经济、增强我国油料供给保障能力的重要途径。据专家估算，我国环渤海及北方适于油菜生产的盐碱区面积达1亿亩，以我国当前油菜平均亩产142.7公斤、平均含油量44%计算，加大耐盐碱抗寒旱高产优质油菜新品种的推广应用，每年可增加菜籽油供给约628万吨，可使食用植物油自给率提高约18个百分点。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成功着陆！嫦娥六号将实施人类首次月背采样返回
　　人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月2日6时23分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。 6月2日6时9分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体开始实施动力下降，7500牛变推力主发动机开机。…
网联公益守护行检测结果公布 人民网提供内容安全检测技术支持
　　人民网北京6月1日电 （记者孙阳） 5月28日至30日，在江苏省工业和信息化厅、智能汽车安全技术全国重点实验室指导下，由中国中检所属中国汽车工程研究院股份有限公司主办的2024汽车软件与通信大会在江苏苏州召开。大会期间，《网联公益守护行检测结果报告》公布，其中，人民网作为技术支撑单位参与完成的内容安全检测结果备受业内关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部