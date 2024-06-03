原标题：世界最大清洁能源走廊一季度发电超520亿度

科技日报讯 （记者何亮）记者5月31日从中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）获悉，2024年一季度，由乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座梯级电站构成的世界最大清洁能源走廊，累计发电超过520亿度，相当于节约标准煤超过1500万吨，可满足约5400万人一年的生活用电需求。

世界最大清洁能源走廊跨越1800公里，水位落差超900米。已投产的110台水轮发电机组总装机容量达7169.5万千瓦，相当于三个三峡电站的装机容量。如今，这条世界最大清洁能源走廊不仅能够持续产生绿色电能，还成为保障长江防洪、航运、生态、水资源利用的“绿色生态纽带”。

据了解，为应对今年主汛期可能出现的大洪水，自5月开始，三峡水库已开始逐步加大下泄流量。目前，三峡水库水位已降至153米以下，腾出约180亿立方米的库容全力备汛。世界最大清洁能源走廊形成的梯级水库，在长江流域联合调度范围的控制性水库群中，防洪库容占比超过50%，成为长江防洪的重要力量。

通过水库调节，不仅可以应对洪水，还能保障长江中下游农业、供水和生态安全。数据显示，2023年至2024年枯水期，世界最大清洁能源走廊已向下游补水超300亿立方米，相当于2100个西湖水量，有效缓解长江中下游用水紧张局面。

三峡集团中国长江电力股份有限公司三峡梯调中心副主任鲍正风表示，六座梯级电站就像长江上的六个“水龙头”。“我们采用水情遥测系统、水资源综合利用决策系统和数据模型，有效助力梯级电站防洪、航运、生态、发电等综合效益充分发挥。”

目前，在向家坝水电站至三峡水库区间，三峡集团正在进行联合生态调度试验，即通过调节水库的出库流量，形成“人造洪峰”，为部分鱼类产卵繁殖创造适宜的条件。2023年，六座梯级电站共累计完成12次生态调度试验，世界最大清洁能源走廊成为一条绿色生态走廊。

(责编：杨曦、杨迪)

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