人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

世界最大清洁能源走廊一季度发电超520亿度

2024年06月03日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：世界最大清洁能源走廊一季度发电超520亿度

科技日报讯 （记者何亮）记者5月31日从中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）获悉，2024年一季度，由乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座梯级电站构成的世界最大清洁能源走廊，累计发电超过520亿度，相当于节约标准煤超过1500万吨，可满足约5400万人一年的生活用电需求。

世界最大清洁能源走廊跨越1800公里，水位落差超900米。已投产的110台水轮发电机组总装机容量达7169.5万千瓦，相当于三个三峡电站的装机容量。如今，这条世界最大清洁能源走廊不仅能够持续产生绿色电能，还成为保障长江防洪、航运、生态、水资源利用的“绿色生态纽带”。

据了解，为应对今年主汛期可能出现的大洪水，自5月开始，三峡水库已开始逐步加大下泄流量。目前，三峡水库水位已降至153米以下，腾出约180亿立方米的库容全力备汛。世界最大清洁能源走廊形成的梯级水库，在长江流域联合调度范围的控制性水库群中，防洪库容占比超过50%，成为长江防洪的重要力量。

通过水库调节，不仅可以应对洪水，还能保障长江中下游农业、供水和生态安全。数据显示，2023年至2024年枯水期，世界最大清洁能源走廊已向下游补水超300亿立方米，相当于2100个西湖水量，有效缓解长江中下游用水紧张局面。

三峡集团中国长江电力股份有限公司三峡梯调中心副主任鲍正风表示，六座梯级电站就像长江上的六个“水龙头”。“我们采用水情遥测系统、水资源综合利用决策系统和数据模型，有效助力梯级电站防洪、航运、生态、发电等综合效益充分发挥。”

目前，在向家坝水电站至三峡水库区间，三峡集团正在进行联合生态调度试验，即通过调节水库的出库流量，形成“人造洪峰”，为部分鱼类产卵繁殖创造适宜的条件。2023年，六座梯级电站共累计完成12次生态调度试验，世界最大清洁能源走廊成为一条绿色生态走廊。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成功着陆！嫦娥六号将实施人类首次月背采样返回
　　人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月2日6时23分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。 6月2日6时9分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体开始实施动力下降，7500牛变推力主发动机开机。…
网联公益守护行检测结果公布 人民网提供内容安全检测技术支持
　　人民网北京6月1日电 （记者孙阳） 5月28日至30日，在江苏省工业和信息化厅、智能汽车安全技术全国重点实验室指导下，由中国中检所属中国汽车工程研究院股份有限公司主办的2024汽车软件与通信大会在江苏苏州召开。大会期间，《网联公益守护行检测结果报告》公布，其中，人民网作为技术支撑单位参与完成的内容安全检测结果备受业内关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部