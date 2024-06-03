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多地出台新举措 强化对外资“磁吸力”

本报记者 朱宝琛 见习记者 寇佳丽
2024年06月03日08:43 | 来源：证券日报
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原标题：多地出台新举措 强化对外资“磁吸力”

5月31日，北京市十六届人大常委会第十次会议表决通过《北京市外商投资条例》（以下简称《条例》）。

据北京市人大常委会法工委副主任熊菁华介绍，《条例》共7章44条，分为总则、投资促进、投资保护、投资服务、投资管理、法律责任和附则，旨在促进外商投资，保护外商投资合法权益，规范外商投资管理，服务和融入全面开放新格局，促进高质量发展。《条例》将于今年7月1日起施行。

京师律师事务所高级合伙人陈振辉对《证券日报》记者表示，以发布法律规范的方式回应与外商投资有关的重要议题，能对外商投资行为进行明确的规范和保障，确保外商投资活动的合法性和合规性，还能进一步优化外商投资环境，提高外商投资积极性。

创新正当时

鼓励外资参与投资

记者梳理发现，截至6月2日，年内共有广东、江苏、重庆等11个省（自治区、直辖市）出台了有关外商投资的针对性政策举措。其中，多地举措都强调要鼓励和支持外资参与创新链、产业链投资活动。

例如，《条例》鼓励外国投资者、外商投资企业在京津冀区域开展投资活动，推进京津冀区域外商投资创新链、产业链、供应链联动。4月30日，重庆市人民政府办公厅发布的《重庆市进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度实施方案》提出，“鼓励外商投资在渝设立研发中心，支持外商投资企业与在渝高校、科研院所合作交流，加强技术研发、成果转化、产学研合作和创新人才培养”“鼓励外商投资企业与其他企业、社会团体开展标准化合作，提高产业协同效率”。

“全球供应链正进行深度调整，而我国产业结构正值转型升级的关键阶段。在此背景下，国内各地的生产建设都在向资本密集型、知识密集型、创新型转变，此时鼓励并吸引外商投资和外资企业积极参与创新链、产业链，能为各地产业发展带来资金与技术优势。”西南财经大学中国金融研究院副院长董青马在接受《证券日报》记者采访时表示。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，外资加码我国地方本土研发正当时。一方面，国内消费者理念整体处于转变期，越来越多的消费者追求个性化、定制化，创新产品比以往更能抓住用户的“心”；另一方面，北京、上海、江苏等地的本土创新研发实力不断提升，在一些领域已具备国际领先实力，成为新的创新策源地。“此时投资，有关收益率更值得期待。”

优化来源

促进外资量质齐升

我国高度重视外商投资。从政策体系看，《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》等先后发布，形成合力；从实践交流看，中国政府网数据显示，今年年初至5月31日，已有20多家跨国公司和外国商协会主要负责人受中国贸促会邀请访华，外资企业座谈会也召开了10余场。

5月28日，外交部官网披露数据显示，过去五年，外商在华直接投资收益率为9.1%。商务部公布的最新数据显示，今年1月份至4月份，全国新设立外商投资企业16805家，同比增长19.2%；高技术制造业实际使用外资457.3亿元人民币，占全国实际使用外资的12.7%，较去年同期提高2.7个百分点。

今后，如何进一步促进外商投资量质齐升？中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示，一方面，要不打折扣地落实各项政策，以法治推进高水平对外开放，杜绝政策举措“空转”现象；另一方面，由相关部门牵头，打造一批具有示范性的重点外商投资项目，发挥引领带头作用。

“要平衡好内资企业与外资企业在创新链、产业链上的话语权分配。同时，优化外商投资来源结构，创造更多条件大力吸引中东等地区的外商投资，以来源地多元化对冲国际地缘冲突风险，促进实现外商投资稳步提升。”董青马说。

(责编：杨曦、杨迪)
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