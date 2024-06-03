本报记者 吴晓璐 见习记者 毛艺融

原标题：严监严管强化 年内61家上市公司公告称收立案告知书

2024年5月31日*ST巴安公告称，公司于当日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案。

今年以来，监管部门加强监管，上市公司或其相关方被立案调查数量明显增多。据同花顺iFinD数据统计，截至6月2日记者发稿，今年以来，61家A股上市公司发布65份公司或相关方收到证监会下发的立案告知书的公告，被立案调查对象涉及上市公司本身、高管、控股股东等。与去年同期相比，立案调查的公告数量增长53%。涉及信披违法违规、内幕交易、短线交易的公告数量位居前三，分别为52份、6份和3份。

接受采访的专家认为，今年以来被立案调查的上市公司及高管明显增多，体现了监管部门“零容忍”执法趋势，促进上市公司提高信披质量和透明度，确保市场公开、公平、公正，有效保护中小投资合法权益。

4月份以来立案调查公告明显增加

从单月情况来看，1月份、2月份、3月份，上市公司发布的立案调查公告分别有8份、5份、13份。4月份以来，上市公司年报进入集中披露期，公布被证监会立案调查公告的上市公司数量明显增多。4月份和5月份分别有20份和19份，仅2个月就有39份立案调查相关公告，涉及37家公司，远超去年同期。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，随着新“国九条”的发布，监管部门明显加强了信息披露和公司治理监管，提升了资本市场防假打假力度，严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。被立案调查的上市公司数量明显增多，是资本市场严监管的集中体现。同时，作为市场主体机构，审计机构也加强了对上市公司经营情况、内控情况等的调查，导致更多上市公司及高管因信息披露违规、财务造假、股东资金占用等问题被监管立案调查。

5月初，随着年报披露季结束，一批未按时披露年报的公司也被立案调查。仅5月8日、5月9日，包括东旭蓝天、东旭光电、ST华铁、威创股份、*ST三盛、普利制药、*ST越博在内的7家上市公司“因公司未在规定期限内披露2023年年报”，被证监会立案调查。

“今年以来被立案调查的上市公司明显增多，体现了严监管背景下‘零容忍’的执法趋势。”北京市京师律师事务所合伙人卢鼎亮对《证券日报》记者表示，监管机构通过立案调查，对违法违规行为进行严厉打击，旨在维护资本市场秩序，保护投资者权益，促进市场的健康发展。同时也体现了监管机构致力于提升市场透明度，维护市场秩序，保护中小投资者利益的决心。

信披违法违规数量占比近八成

从立案调查原因来看，涉嫌信披违法违规数量依旧最多，有52份，占比接近八成，同比增长85%。

信息披露是资本市场公平、公正、公开原则的基础。在卢鼎亮看来，上市公司若在信息披露上存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会严重损害投资者的知情权，影响市场信心和资源配置效率。监管机构对此类行为保持高压态势，旨在确保所有市场参与者都能在同一信息基础上进行交易，维护市场的公平性和有效性。

中闻律师事务所合伙人张杨表示：“上市公司信披违法违规的背后往往伴随着内部控制失效、财务造假等更深层次的原因。”

从今年上市公司或其相关方被立案调查的情况来看，出现了一些新趋势。例如，中介机构被立案调查增多。年内有3家证券公司被立案调查，其原因包括涉嫌非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责、在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规等。

此外，对于严重且违法事实清晰的行为，证监会从严从重从快进行处罚，提高行政执法威慑力。如上述中核钛白案，证监会在一个月内完成立案调查和行政处罚，涉案各方被没收违法所得合计7753.2万元，被处罚款合计1.57亿元，罚没金额合计2.35亿元。

紧盯“关键少数”

监管层加大对上市公司实际控制人、董监高等“关键少数”的追责力度。今年以来，已有16份相关公告涉及公司实控人或董监高。

进一步来看，上市公司高管被立案方面则主要涉及涉嫌信息披露违法违规、内幕交易、短线交易等。例如，ST永悦的实际控制人、董事长陈翔因其涉嫌证券市场内幕交易、信息披露违法违规，被证监会立案。

在张杨看来，上市公司实际控制人、董监高掌握着公司的核心信息，如果缺少对信息披露以及相关内控的理解和重视，势必会给信息披露工作带来问题。更为重要的是，这些“关键少数”可能会出于各种利益考量，忽视或故意对及时进行信息披露视而不见。

紧盯部分“关键少数”的违法违规行为，对保护投资者利益至关重要。田利辉表示，需要继续加强监管力度，严格执行新“国九条”等监管政策；提升审计质量和监管透明度，及时揭示问题；加强与投资者的沟通和交流，提高公司的透明度和公信力；严格处理违法违规行为，提升对不法获利机构和个人的罚没金额，并加大刑事处罚力度，形成有力震慑；引导投资者对正在接受立案调查的上市公司谨慎投资，加强投资者诉讼渠道建设。

上海市信本律师事务所高级合伙人赵敬国对《证券日报》记者表示，上市公司应加强内部监管，建立健全信息披露制度，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。上市公司及其高管应增强法律意识，严格遵守相关法律法规，避免违规行为。监管机构应继续加大执法力度，对违法行为进行严厉打击，形成有效的震慑。不断完善相关的法律法规，填补监管空白，为投资者提供更加坚实的法律保障。

此外，上市公司实控人或董监高被地方监察委留置，涉嫌职务犯罪的情况更为严重。例如，5月12日被立案调查的天娱数科董事长、总经理徐德伟，其因涉嫌共同职务违法，被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并留置。进一步来看，年内至少有8家公司实控人或董监高被地方监察委留置。

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经