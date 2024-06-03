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财经观察 | 以产聚人，以人兴城 各地“招才引智”再升级

人民网记者 王仁宏
2024年06月03日08:49 | 来源：人民网
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近期，多地纷纷更新引才、落户政策，引起社会各界的广泛关注。

今年4月，厦门紧抓春招、夏招“黄金期”，首次提出对未在厦门就业的毕业生提供住宿帮助。毕业三年内来厦求职见习的毕业生、来厦实习的在校大学生，皆可申请长达12个月的免费住宿。

杭州则直接提高对应届毕业生的补贴标准，同时将补贴范围进一步拓展至非全日制研究生群体。根据申请指南，该补贴不限户籍，满足条件的应届毕业生，可按本科1万元、硕士5万元、博士10万元的标准申请就业生活补贴。

“各地持续优化‘引才’政策，根本动力在于以人口的持续增长，保障产业竞争力和城市活力。”中国城市和小城镇改革发展中心政策研究部主任、研究员鲍家伟在接受记者采访时表示，各地从人口、人才等政策入手，持续在就业、教育、医疗、住房、养老等领域综合施策。

最新数据显示，2019年以来，已有5000万农业转移人口进城落户，2023年底全国户籍人口城镇化率达到48.3%。

结合各地情况，目前，我国城区常住人口300万以下城市的落户限制基本取消，300万以上城市的落户条件正有序放宽；东部地区除个别超特大城市，中西部地区除个别省会（首府）城市以外，全面放宽放开了落户限制。

例如，5月以来，部分地区已将住房与落户、引才政策相结合，放宽落地门槛。其中，合肥宣布在本地施行“一人购房，全家落户”政策；杭州虽未直接提出“购房落户”政策，但也大幅提高了自有产权住房对积分落户的赋分权重；而沈阳则向前“迈出一大步”，提出在沈阳租房、务工、就学即可落户。

事实上，调整完善户口迁移政策、不断提升“引才”支持力度，不仅是各地顺应楼市供需变化的动态调整，也有各地对产业结构、市场活力等事关城市战略竞争的长远考量。

“优化城市落户政策、降低落户门槛符合户籍制度改革的基本精神，也是新型城镇化政策的重点之一。”中国城市和小城镇改革发展中心城市网络部副主任张惠强表示，从实际看，人才流动往往会带动技术、资金、信息等多要素流动，持续“引才”成为各地提升城市竞争力的关键。

鲍家伟表示，从全国层面看，制造业、服务业等传统领域长期面临人才紧缺情况。随着地方因地制宜发展新质生产力、持续推进产业结构转型升级，AI、集成电路、新能源汽车等新兴产业也将持续创造热需岗位。

面对各领域人才缺口，如何让人才愿意来、留得住，考验各地的资源禀赋、产业基础和施政智慧。

对此，今年4月，重庆市提出对市内外高校毕业生等青年到重庆市制造业、生产性服务业企业紧缺岗位就业、并参保1年以上的，按每人6000元标准给予就业补贴。围绕产业紧缺用工需求，当地也将在见习岗位、招聘平台、住房保障、职业培训等方面提供相应支持。

此外，湖南省发布先进制造业岗位需求，通过线上线下多平台精准对接企业、人才需求，引导更多青年英才向先进制造业等重点行业聚集流动；天津市通过吸纳就业补贴、社会保险补贴、税费减免等优惠政策，为中小企业招聘高校毕业生搭建平台，帮助更多毕业生到民营企业、中小企业就业。

张惠强表示，人与产互为前提。未来，各地仍需优化与产业发展相适应的人才政策，在基础服务、税收优惠、住房补贴、子女教育、人才培训体系等方面着手，持续以良好的用才、留才环境，在融合中帮助各类人才实现个人与产业、城市发展的同频共振。

(责编：王仁宏、吕骞)
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