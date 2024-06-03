原标题：夏收好“丰”光｜农业银行多措并举助力夏粮归仓

又到夏粮归仓时，农业银行聚焦种粮大户、家庭农场、龙头企业等经营主体“三夏”生产金融需求，加大信贷资金投放力度，因地制宜创新金融产品，积极提供上门服务，多措并举助力夏粮归仓。

农行江苏分行抢抓“粮”时 助力夏粮归仓

农行江苏分行深入对接粮食领域金融客户需求，制定细分客群专项服务方案，加强业务联动和内外合作，完善粮食金融产业生态图谱，全力提升夏收金融服务质效。

风吹麦田千重浪。江苏“味稻小镇”如东县曹埠镇小麦喜开“第一镰”，拉开夏粮丰收序幕。顾伟浩是曹埠镇孙窑村神农家庭农场负责人，农场主要种植、收购和销售水稻、小麦等粮食作物。因为前期购买智能无人机药喷系统、农药化肥等物资已经花费了大量资金，眼下又要为粮食存储增配烘干房、购置烘干机，顾伟浩面临着流动资金短缺的问题。

此时，顾伟浩遇上了农行江苏如东支行专项服务团队在村里调研摸排农户粮食收割、购销需求。由于之前已经被纳入种粮大户白名单，顾伟浩无需抵押，便在农行客户经理的帮助下成功获得130万元“惠捷贷”，同时享受优惠利率。“多亏农行的好政策，关键时刻帮我解决了资金难题。”顾伟浩表示。

农行湖北分行精准摸需求 金融服务保生产

目前，湖北省已进入小麦大面积收获阶段。农行湖北分行启动“五谷丰登·助力粮食安全生产”金融服务活动，全力护航“三夏”粮食生产和农民增收创效。

走进襄阳市东北部的古驿镇和黄集镇，大型联合收割机正来回抢收小麦。襄阳丰园粮油贸易有限公司是当地主要粮食收购和经销企业，公司负责人郜春梅说：“夏粮收购旺季到了，每天都需要大量流动资金。农行工作人员主动上门了解我的情况，很快就发放了贷款，这下我可以放心下全量订购单了，收粮周期大大缩短。”

为保障夏粮收购，农行湖北襄阳分行组织辖内分支机构邀请各地粮食种植和收购大户、粮食经纪人、粮食加工企业代表参加座谈会，精准对接“三夏”生产金融服务需求，及时摸清夏粮收购所需资金缺口情况，有效保障“三夏”生产资金及时足额发放。

农行河南分行金融服务送上门 护航夏收保粮安

农行河南分行聚焦“三夏”关键时点，组织开展客户经理送贷款上门活动，加强夏粮主产区县域及乡镇金融服务，把“网点”设在田间地头，提供“线上+线下”综合金融服务。加强产品创新，推出“惠农e贷”“粮农e贷”“中原粮食贷”等贷款产品。畅通资金收付渠道，定期为农户提供上门开卡服务，高峰期延长网点营业时间，满足农户存取款及转账需求。

“农行办贷，第一天递交申请，第二天工作人员上门服务，第三天就给我授信100万元，还能随借随还。现在只等粮食一收割，资金立马就能借出来使用，很方便。”河南省商丘市虞城县收粮大户陈贡领表示。

为全力保障夏粮收购金融供给，农行河南商丘分行积极探索创新多种模式支持粮食经纪人客群。推广“粮农e贷”“商户贷·粮食收购e贷”专项建档模式，根据生产资金需求，采集农户信息建档，通过线上自动审批，帮助农户实现随借随还，有效解决贷款难问题；推出“稳粮担”信贷产品，提高授信额度，简化审批流程，提升放款速度。截至目前，该行已累计为超过1495户粮食经纪人提供信贷支持。

(责编：董童、杨迪)

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