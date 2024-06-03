人民网北京6月3日电 （记者车柯蒙）中小企业有灵气、有活力，联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。

近年来，党中央、国务院出台了一系列助企发展政策措施，推动中小企业持续健康发展。

为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，按照《中小企业促进法》有关要求，2023年，中国中小企业发展促进中心继续受委托开展中小企业发展环境评估。日前，《2023年度中小企业发展环境评估报告》（以下简称《报告》）正式发布，根据《报告》，50个参评城市发展环境呈现出以下六方面基本特征：

一是惠企政策进一步落地见效，企业获得感满意度提高。2023年，《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，提出进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小企业调结构强能力的15项具体举措，将小微企业所得税优惠政策、减免小规模纳税人增值税、减半征收小微企业“六税两费”等政策延长至2027年。各参评城市及时细化配套措施，紧盯政策宣传触达，全力推进政策法规落实落细，有效提升中小企业的获得感、认同感和满意度。 促进发展政策方面，工业和信息化部联合各部门在数字化转型、融通发展、优质企业培育等工作领域实现突破，推动中小企业高质量发展。

二是服务体系建设不断深入，服务质效稳步提升。根据《报告》，我国多层次中小企业服务体系不断完善，目前已推动设立覆盖国家、省、市、县四级的中小企业公共服务机构（服务中心）超过1700家；中小企业服务供给能力不断提升，参评城市中，上海、深圳、武汉、重庆、苏州、赣州等城市通过制定促进中小企业服务体系建设有关文件，安排专项资金支持并建立完善中小企业服务标准和服务评价机制等举措，有力推动服务供给能力提升；中小企业服务线上线下融合步伐加快。据统计，目前全国已建立31个省级、165个市级中小企业线上服务平台。

三是市场准入壁垒持续破除，经营主体活力有效激发。近年来，国家大力推动商事制度改革和市场准入负面清单制度改革，企业进入市场的制度性成本大幅下降，市场准入效能持续提高，有效激发经营主体活力，中小企业数量稳步增长。据统计，全国中小企业数量由2021年的4800万户增加至2022年的5200万户，增长率达8.3%；参评城市中小企业由2021年的2679.3万户增加至2022年的2911.4万户，增长率达8.7%。2023年全国新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%，其中新设企业1002.9万户，同比增长15.6%。

四是优质企业培育工作走深走实，中小企业创新动能日益增强。近年来，国家深入实施创新驱动发展战略，强化企业科技创新主体地位，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。各参评城市不断强化优质中小企业梯度培育，推动中小企业与大企业精准对接、实现融通创新发展，加大创新投入力度，增强企业创新发展能力。

五是融资模式持续创新，金融服务效能有所改善。近年来，国家持续加大财政、金融等惠企政策支持力度，政府性融资担保、普惠型小微企业信贷持续扩面增量降费，结构性货币政策工具精准扶持，随借随还随贷等新模式灵活有效，多层次资本市场形成合力，优质中小企业挂牌上市步伐加快，中小企业融资难题持续缓解。

六是中小企业权益保护不断完善，法治保障持续强化。近年来，各参评城市围绕国家有关法律积极出台配套法规，落实“谁执法谁普法”的普法宣传责任，加大公共法律服务力度，充分发挥司法职能作用，依法保护中小企业生存发展空间。

(责编：孙红丽、吕骞)

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