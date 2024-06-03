人民网记者 李栋

麦浪翻滚，沃野生金。截至6月1日，全国已收获冬小麦面积1.26亿亩，收获进度37.27%，进入收获高峰。当前交通运输、气象服务等各级各部门做好夏收各环节工作，合力交出夏粮丰收“满分卷”。

今年“三夏”，各地预计投入各类农机具超1650万台（套）。其中联合收割机60多万台，参与跨区作业的达到20万台以上。

“当前，我国农业生产已从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入机械化为主导的新阶段。广大农民群众和农业生产经营组织、服务组织对机械化生产的需求越来越广泛、越来越迫切，农业生产各领域对农业机械化的需求结构深刻变化。”农业农村部农业机械化管理司负责人介绍。

农机跨区作业，发端于上世纪90年代，是农机社会化服务的成功实践，有效解决了“有机户有机没活干、无机户有活没机干”的矛盾，解决了一家一户小农生产和机械化大规模作业之间的矛盾，大幅提高了农业机械化水平，促进了粮食增产和农民增收。

经过多年实践，农机跨区作业的深度和广度不断拓展，从小麦向水稻、玉米等作物延伸，从机收向机耕、机插、机播等领域拓展。目前，全国农作物耕种收综合机械化率达到73%，其中，小麦、玉米和水稻三大主粮耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机跨区作业起到了非常重要的作用。

为保障“三夏”小麦机收顺利开展，针对各地跨区农机运输高峰，近日，交通运输部联合农业农村部印发《关于切实做好“三夏”跨区农机运输通行服务保障工作的通知》，加强跨区农机运输通行服务保障。

为确保联合收割机运输安全、顺畅作业，交通运输部提醒，联合收割机用户应当按照法律法规，依法选择核定载质量、车厢长宽与联合收割机重量尺寸匹配的运输车辆，避免因违法超限超载运输引发交通事故或被依法处理，耽误跨区作业。运输特大型联合收割机超过公路限载、限高、限宽、限长标准时，还应依法办理超限运输许可，确认通行路线的承载能力和通过能力。

希望出田野，气象护丰收。自6月1日起，我国全面进入汛期，南方进入主汛期。据预测，预计我国气候状况总体偏差、极端天气偏多，干旱洪涝频发，病虫害也呈重发趋势，做好防灾减灾工作对全年农业生产意义重大。

近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局印发《科学应对汛期自然灾害奋力夺取粮食和农业丰收预案》（以下简称《预案》），要求各地坚持以防为主、防抗救相结合，细化实化关键措施，抓好抓牢灾情防控，切实减轻灾害损失。

据预测，我国今年主汛期旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强。

《预案》强调，要强化协同配合，农业农村部门要开展分区包片指导服务，水利部门、气象部门要加强监测预报预警，应急管理部门要开展应急处置和救援救灾。要强化防灾准备，做好救灾物资和应急机具储备调运，做好农业防灾救灾力量准备。要强化监测预警，加强应急值守，加密灾情调度，科学评估灾害影响。

“根据会商，今年夏收夏种期间，大部时段天气条件较好，利于开展夏收夏种。”农业农村部相关负责人表示，国家气象中心与农业农村部种植业管理司、农业机械化管理司加强交流合作，加密与各省（自治区、直辖市）气象局会商研判，与国家卫星气象中心动态开展北方冬小麦成熟收获进度卫星遥感监测，保障夏收顺利进行。

(责编：孙红丽、吕骞)

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