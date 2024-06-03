本报北京5月31日电 （记者王云杉）5月31日，由中国能源报、中国能源研究会主办，中国中小企业协会联合主办的第七届（2024）中国能源产业发展年会暨中国能源报创刊15周年论坛在北京举行。本次论坛以“发展新质生产力 培育发展新动能”为主题，围绕“双碳”目标下能源转型发展路径、能源安全保供和清洁转型等热点话题展开讨论，助力能源行业高质量发展。人民日报社编委委员、秘书长程庆民，中国能源研究会理事长史玉波出席。

来自西安交通大学、内蒙古自治区能源局、鄂尔多斯高新技术产业开发区、中国长江三峡集团有限公司、中国电力科学研究院、南方电网数字电网研究院、安徽华晟新能源、丹麦格兰富集团等的近300名嘉宾代表出席论坛。

与会嘉宾认为，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，要不断提升我国能源产业链供应链安全水平，进一步推动能源科技创新自立自强，为中国式现代化建设提供高质量能源保障。

《 人民日报 》（ 2024年06月01日 05 版）

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经