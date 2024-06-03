5月25日8时40分，一列满载汽车配件、液晶显示板、铝电池原材料等货品的X8157次中欧班列从西安国际港站开出，奔向波兰马拉舍维奇。至此，2013年起步、2016年统一品牌的中欧班列累计开行9万列。

“9万列”背后，是密密麻麻的行驶轨迹——总里程超7亿公里。

在中国，时速120公里图定中欧班列运行线已达87条，联通境内122个城市，拥有阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、满洲里、绥芬河、同江北六大口岸。

在境外，西、中、东三条运输主通道日益成熟，外加跨里海、黑海的南通道新径路，通达欧洲25个国家223个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖欧亚全境。

“9万列”背后，是日复一日的货物往来——超870万标箱、总货值超3800亿美元。

李沛，西安国际港站值班站长。十余年前，西安首趟中欧班列经由他编组发出，如今第9万列中欧班列由他组织装运。这十余年，李沛亲身见证了中欧班列货物的变迁：以前，货品主要是笔记本电脑、打印机等IT产品，后来逐步扩大到服装鞋帽、汽车及配件、日用百货、食品等。如今，中欧班列运送的货物达53大类5万余种。

不仅如此，邮政物资、木材、茶叶、食用油、冰淇淋、新能源汽车专列等定制化班列也广受欢迎。2016年，中欧班列年运输货值仅有80亿美元，2023年攀升至567亿美元，钢铁驼队“金火车”的带货能力越来越强。

十年循环往复、昼夜穿梭，中欧班列的发展大大促进国际经贸连通性，为沿线地区和世界带来满满的贸易机会和发展机遇。

重庆，不靠海不沿边，依托中欧班列逐步发展成为对外开放新高地，外向型产业产值年均增长30%。

郑州，中原腹地，陆上丝绸之路的繁荣让这里商贾云集，无数外贸企业“乘网出海”。

义乌，乘着中欧班列的东风，实现从“买卖全国”到“买卖全球”的转型升级。

德国杜伊斯堡港，吸引了上百家物流企业落户，增加了2万多个就业机会。

波兰马拉舍维奇口岸站，业务量成倍增长，经济发展后劲更足。

“9万列”是新的台阶，也是新的起点。迈进新的金色十年，中欧班列开启新一轮提档升级——

增强时效！当前，中欧班列中国境内段日运行里程可达1600公里、境外段可达1000公里，单列平均运量较开行之初提升34%，中国与欧洲间铁路运输时间较开行之初普遍压缩5天以上。今年以来，西安至德国杜伊斯堡、成都至波兰罗兹等全程时刻表中欧班列稳定开行，全程运输时效较普通班列大幅压缩，已累计开行258列，受到客户青睐。

提升服务！国铁集团积极应用北斗卫星定位、5G技术，保障中欧班列安全稳定运行。成立中欧班列客服中心，上线中欧班列门户网站，打造“一站式”综合服务平台，7×24小时为全球客户提供联运单证处理、货物追踪、专业客服等基本服务。

越开越多，越开越密，越跑越好。2020年5月起，中欧班列已连续48个月单月开行数量保持在千列以上，开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的7个月。未来，中欧班列还将朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向不断“升级”，让古老丝绸之路持续焕发新的生机。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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