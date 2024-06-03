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国家管网集团：布局战略性新兴产业赛道 加快营造创新发展新生态

2024年06月03日15:16 | 来源：国家管网
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原标题：向新而行

新质生产力、战略性新兴产业、新型基础设施、新型能源体系……

这个春天，“新”成了整个社会的关键词。

今年两会，“新质生产力”被写入政府工作报告，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”被列为2024年十大工作任务之一。

一场全新的生产力变革正在酝酿之中。

与此相契合的是，在国家管网集团2024年工作会议上，集团公司董事长、党组书记张伟强调，要响应“发展新质生产力”号令，加快培育战略性新兴产业。

高科技

聚焦国家所需、管网所能、未来所向

向科技创新要“新质生产力”

迈入立企强企新征程，国家管网集团进一步加大科技创新投入，2023年集团公司科技研发投入强度达0.9%；成功申报3项国家重点研发计划项目，牵头制定的1项ISO国际标准正式发布，发明专利“一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统”获中国专利优秀奖，2项成果列入能源领域首台（套）重大技术装备，我国首套国产天然气气质分析设备发布并成功应用……一系列成果加速涌现。

国家管网集团发布“智慧眼”国产化天然气气质分析仪系列产品，实现我国精密仪器仪表研发领域又一自主创新。（受访者供图）

国家管网集团发布“智慧眼”国产化天然气气质分析仪系列产品，实现我国精密仪器仪表研发领域又一自主创新。

这些还远远不够。

“没有科技的世界一流，就没有管网的世界一流。要强化企业科技创新主体地位，加速实现科技创新‘短板’变‘跳板’。”董事长、党组书记张伟的讲话掷地有声。深化一流技术研发应用，加快打造原创技术策源地，加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，成为管网高质量发展的题中之义。

国家管网集团在哈密管道断裂试验场建设试验平台，开展长周期临氢试验

国家管网集团在哈密管道断裂试验场建设试验平台，开展长周期临氢试验。

着力用好技术图谱研究成果，在管网可靠性与仿真优化、地下空间高效利用、氢能/二氧化碳管道输送、低碳发展与环境保护、智慧管网与能源互联等领域加快关键核心技术攻关，打造一流基础研发平台……国家管网集团在科技创新方面进行了一系列布局，坚定推动创新立企强企落地见效。

高质量

布局战略性新兴产业“新赛道”

为发展新质生产力蓄势赋能

以科技创新引领现代化产业体系建设，促进科技创新与实体经济深度融合，催生新产业、新模式、新动能，成为发展新质生产力的核心要素。

利用新技术推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展和大力发展战略性新兴产业、布局建设未来产业，是央企产业升级的两个着力点。

前不久，国家管网集团天然气长输管道线路放空回收示范工程圆满成功，不但提高了能源资源化利用率，同时可减少安全生产事故发生，兼具经济和安全效益。2023年，国家管网集团科技服务支撑主营业务发展、创新引领战略性新兴产业技术进步的作用更加凸显。

国家管网集团玉门作业区建成国内首个长输管道行业“零碳工厂”。

国家管网集团玉门作业区建成国内首个长输管道行业“零碳工厂”。

未来，国家管网集团将进一步加大战略性新兴产业支撑技术研发力度，加快发展新兴储能业务，推进在役天然气管道掺氢、高压大口径纯氢、二氧化碳管道输送等技术研究，孕育壮大管网新主业，推动行业标准建立和技术成果落地应用，为示范工程建设运行提供全面技术支撑。

同时，国家管网集团坚决贯彻“双碳”战略，积极践行碳达峰“科技创新支撑行动”，加大绿色低碳技术研发推广，强化甲烷排放管控，实施天然气放空回收，科学建设集中式光伏发电、冷能利用等项目，加快自用电的绿电化，推动天然气单耗再下降。此外，全面提升数字化转型的强度、力度、速度，强化数智技术应用赋能，落实“人工智能+”专项行动部署，构建智慧管网理论和技术体系，加速智能站建设，以更大步伐推进数字化智能化转型。

一系列布局，正是国家管网集团以科技创新为引领，加速管输产业转型升级，坚持从实际出发，先立后破、因地制宜发展新质生产力的实践路径。

新生态

深化体制机制创新

加快营造创新发展新生态

一体推进对标世界一流企业价值创造等“四大行动”，做精做深“双百行动”“科改行动”“专业领军示范行动”，打造更多基层改革样板、创新尖兵，以科技创新推动企业发展质量变革、效率变革、动力变革，在国企改革中展现科技担当。国家管网集团为打造创新发展新生态明确了清晰路径。

坚持从“供给侧”和“需求侧”双向发力，按照“做强做专研究机构、专业化公司以及特色技术研究单元”的要求，科学谋划技术创新方向，深入推进构建工厂化、流水线、高水平新型研发组织体系，鼓励各企业整合和利用集团公司内外部优势科技资源，共建创新联合体。

发展新质生产力，最终要靠人才。大力弘扬科学家精神和优秀企业家精神，继续实施“揭榜挂帅”、青年科技人才“托举”工程，持续评选科技创新先进荣誉称号，探索科技领军人才、技术专家、技术骨干选聘及激励约束机制，发挥薪酬分配激励保障作用……一系列措施推动探索完善多元化科技人才激励机制，优化促进新质生产力发展的良好生态。

未来已来，站在新时代新起点，国家管网集团将持续在发展新动能新优势上，展现新担当新作为，奋力开创创新立企强企新局面，为强国建设作出新贡献。

(责编：董童、杨迪)
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