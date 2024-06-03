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纪念币上新！央行6月8日发行国家宝藏（启蒙奠基）金银纪念币

2024年06月03日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行定于2024年6月8日发行国家宝藏（启蒙奠基）金银纪念币一套。该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币3枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

背面图案方面，15克圆形金质纪念币背面图案为何尊造型，衬以何尊局部铭文并凸显铭文“中国”字样，并刊“国家宝藏·何尊”字样及面额。

3克圆形金质纪念币背面图案为太阳神鸟金饰造型，并刊“国家宝藏·太阳神鸟金饰”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为兽面纹铜牌、鼎、璋、爵等组合设计，并刊“国家宝藏 兽面纹铜牌”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为象牙杯造型，衬以象牙杯局部纹饰，并刊“国家宝藏·象牙杯”字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为莲鹤方壶造型，衬以莲鹤方壶局部纹饰，并刊“国家宝藏·莲鹤方壶”字样及面额。

纪念币规格及发行量方面，15克圆形金质纪念币为精制币，含纯金15克，直径27毫米，面额200元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量3×20000枚。

(责编：罗知之、吕骞)
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