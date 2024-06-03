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人形机器人加速应用 赋能汽车工业高质量发展

2024年06月03日16:01 | 来源：光明网
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原标题：人形机器人加速应用 赋能汽车工业高质量发展

　　5月31日，东风柳汽与优必选科技正式签署人形机器人应用战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造场景的应用，以新质生产力赋能汽车工业高质量发展。

　　工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出，人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

　　优必选是致力于把人形机器人电驱化和商业化的公司，持续推动人形机器人在工业制造、商用服务和家庭陪伴三大场景落地应用。此次的战略合作，是人形机器人在汽车制造场景深化应用的标志，将积极推动汽车工业的转型升级。

人形机器人加速应用 赋能汽车工业高质量发展

　　优必选工业版人形机器人Walker S在东风柳汽总装车间

　　通过此次合作，优必选工业版人形机器人Walker S将进入东风柳汽，开展汽车制造过程中的安全带检测、车门锁检测、车灯盖板检测、车身质检工位、车厢后盖检测、内饰总检、油液加注、前桥分装、集配捡料、贴覆车标、配置刷写、标签打印等一系列工作。此外，人形机器人还将和传统自动化设备协作作业，解决复杂场景的柔性无人化生产。

　　东风柳汽总经理林长波表示：“本次优必选人形机器人将结合AI技术的应用进入柳汽，通过实训，将会在更为复杂的检测、装配、物流现场提供更优的解决方案，这将提升柳汽的智能制造水平，也将推动人形机器人在汽车产业中场景化、规模化应用。”

　　今年以来，优必选科技聚焦汽车、3C等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人产线和工厂，在典型制造场景实现深度应用。

　　优必选科技董事会主席、执行董事兼行政总裁周剑表示：“东风柳汽与优必选科技的紧密合作，将推动人形机器人在柳州汽车工业场景的规模化应用，成为引领汽车产业绿色发展和转型升级的新质生产力，成为推动经济社会高质量发展的新动能”

　　随着人工智能和机器人技术的快速发展，人形机器人正加速演进，作为新质生产力的代表，积极推动制造业从工业自动化向柔性化、无人化、智能制造转变。（张文）

(责编：曹淼、杨迪)
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