新华社北京6月3日电（记者申铖）记者3日从财政部了解到，中央财政加强资源统筹，优化支出结构，设立“三北”工程补助资金，支持林草湿荒一体化保护修复、巩固防沙治沙成果、沙化土地封禁保护补偿、“产业生态化、生态产业化”示范等。

财政部、国家发展改革委日前联合印发《关于财政支持“三北”工程建设的意见》，明确了上述安排。

意见分为五个部分，第一部分为总体要求，第二至五部分为支持政策和保障措施，推动构建稳定持续、保障到位、渠道多元的资金支持和政策支撑体系，全力支持打好“三北”工程攻坚战。

财政部自然资源和生态环境司负责同志介绍，中央财政以防沙治沙为主攻方向，以打好三大标志性战役为重点，通过统筹存量和增量资金，加大对“三北”工程建设支持力度，新设“三北”工程补助资金，并已在2024年预算中安排120亿元，以后年度结合工作需要统筹安排。

根据意见，除了设立“三北”工程补助资金，支持“三北”工程建设的主要财政政策还包括强化现有财政资金支持力度、健全市场化多元化投入机制、落实税收优惠和政府采购政策。

(责编：卫嘉、白宇)

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