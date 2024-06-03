原标题：交通银行数字人民币硬钱包荣获2024ICMA依兰奖两大奖项

5月16日，由国际制卡商协会(ICMA)主办的“2024年卡片制造卓越依兰奖”官宣了本届依兰奖获奖名单，依兰奖素有“制卡业奥斯卡”之称，本届依兰奖共设9个奖项，其中交通银行发行的服贸会主题数字人民币硬钱包荣获“2024年依兰奖金奖”；交通银行发行的(交子)诞生千年纪念活动主题数字人民币硬钱包荣获“2024年依兰奖优秀奖”。

金镶玉寓意金玉良缘，精致典雅的北京城市地标建筑与“北京”两个字组成的挂坠珠串吊坠使用立金工艺结合金镶玉工艺，使得金镶玉的效果在卡面展现的玲珑剔透精巧别致与蓝色PVC相得益彰。璀璨如金，温润如玉，金镶玉吊坠，将传统与现代完美融合，传承新中式美学。

该卡是为纪念公认的世界上最早的纸币“交子”诞生1000周年而发行的数字人民币硬钱包产品。卡体采用FOIL材料，图案采用透明3D打印工艺，将怡然自得的国宝大熊猫与四川茶饮文化结合，图案拥有立体质感，彰显出中式传统精致大气的风格。

下一步，交通银行将不断挖掘数字人民币硬钱包应用场景，丰富数字人民币产品服务体系，提升用户体验，为数字金融发展作出贡献。

(责编：曹淼、杨迪)

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