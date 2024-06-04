本报北京6月3日电 （记者严冰）截至6月2日，北京大兴机场今年累计保障进出港旅客超2010万人次，较去年同期增长42.23%，提前50天突破2000万人次。

据统计，今年北京大兴机场单日最高旅客量突破16万人次。国际及地区累计旅客吞吐量达174.11万人次，占比8.66%，日均1.13万人次。截至目前，共计65家国内外及地区航空公司已入驻大兴机场运行，今年夏秋航季大兴机场陆续迎来韩国济州航空、乌拉尔航空入驻，新开韩国济州、俄罗斯叶卡捷琳堡等国际航线，加密北京至阿姆斯特丹、莫斯科、中国澳门等国际及地区航班。自去年1月大兴机场正式恢复国际地区航班以来，已开通国际及地区航线近40条，直达东京、首尔、新加坡、吉隆坡、伦敦、莫斯科等航点。

随着中国单方面免签等政策实施，大兴机场入境、过境国际旅客量增长态势明显。据悉，大兴机场将陆续开通更多国际及地区航班，为旅客提供更加丰富的出行选择。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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