本报记者 邱海峰

四川省眉山市仁寿县积极引进和支持中小企业发展，为返乡人员和当地群众提供就业岗位，让他们实现增收顾家两不误。图为工人在仁寿卓航电子科技有限公司手机组装车间赶制订单产品。

潘 帅摄（人民视觉）

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。当前，中小企业发展环境怎样？面临哪些机遇和挑战？6月3日，中国中小企业发展促进中心发布《2023年度中小企业发展环境评估报告》（以下简称“报告”），回应了相关问题。报告指出，惠企政策落地见效，中小企业创新动能日益增强。应持续推动完善中小企业发展环境，进一步稳固中小企业生产经营企稳向好态势。

多层次中小企业服务体系不断完善

按照中小企业促进法有关要求，中国中小企业发展促进中心受委托开展中小企业发展环境评估。2023年评估扩大了参评城市范围，新增14个评估城市，总数达到50个。根据此次评估，中小企业发展环境在多方面有所改善。

惠企政策进一步落地见效，企业获得感满意度提高。问卷调查显示，减税降费政策和稳岗返还政策企业知晓率最高，约85%的中小企业反馈知晓。2023年，全国新增减税降费及退税缓费超过2.2万亿元，中小微企业受益最明显。企业对各项帮扶政策满意度整体较高，已享受过相关政策的企业有超过九成表示满意。

多层次中小企业服务体系不断完善。目前已推动设立覆盖国家、省、市、县四级的中小企业公共服务机构（服务中心）超过1700家。其中，省级覆盖率超过九成，地市级覆盖率超过八成，县区级覆盖率超过五成。参评城市中，47个城市已设立市级中小企业服务中心，占比达94%。

中小企业服务线上线下融合步伐加快。目前全国已建立31个省级、165个市级中小企业线上服务平台。参评城市中，超过40个城市已建立线上中小企业公共服务平台。

培育专精特新中小企业13.5万多家

发展环境更优，企业创新更有劲头。报告指出，近年来，国家深入实施创新驱动发展战略，强化企业科技创新主体地位，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。各参评城市不断强化优质中小企业梯度培育，推动中小企业与大企业精准对接、实现融通创新发展，加大创新投入力度，增强企业创新发展能力。

数据显示，2023年有关部门共举办“百场万企”大中小企业融通对接活动1800多场，参与企业11万家，达成合作意向2万多项，签订合作协议1.2万项，合同总金额达5300多亿元。目前已培育专精特新中小企业13.5万多家，“小巨人”企业1.2万家，制造业单项冠军企业1557家。

相关企业创新成果丰硕。报告显示，2022年度全国技术合同交易成交金额达47791.02亿元，比上年增长28.2%。2023年度全国授权发明专利92.1万件，注册商标438.3万件。参评城市2023年授权发明专利总数达到63.7万件，占全国总数的69.2%。

数字化转型稳步推进。工业和信息化部、财政部开展中小企业数字化转型城市试点工作，通过中央财政资金，支持30个中小企业数字化转型试点城市共15个重点行业、超1.5万家中小企业数字化改造。中国中小企业发展促进中心副主任罗俊章分析，数字化转型能够助力企业实现提质、增效、降本等多重目标，既是助企纾困之举，也是提升企业竞争力的关键措施。应推动中小企业抢抓数字经济发展的新机遇，探寻企业智能创新的新方向，帮助更多中小企业数字化转型发展。

推动中小企业融资状况不断改善

让中小企业实现更好发展，还需着力化解融资难题。报告显示，工业和信息化部联合中国人民银行、国家金融监督管理总局深化产融对接，鼓励金融机构打造“专精特新贷”等金融产品。截至2023年末，“专精特新”、科技中小企业贷款增速分别达到18.6%和21.9%。

各地各部门充分发挥国家中小企业发展基金引领带动作用，坚持投早、投小、投创新。截至2023年12月底，国家中小企业发展基金已累计投资36支子基金，认缴总规模约988亿元，子基金累计投资金额达到478亿元，其中投资种子期、初创期成长型中小企业金额占比达到70%以上。

从最新数据看，今年4月份中小企业发展指数比上月上升0.1点，连续两个月回升。其中，资金指数为101.2，比上月上升0.2点，处于景气临界值100以上。中国中小企业协会常务副会长马彬认为，相关部门加大对中小企业融资支持，增加支农支小再贷款规模，继续实施普惠小微贷款支持工具，设立科技创新和技术改造再贷款，扩大普惠小微单户授信额度，推动中小企业融资状况改善。

工业和信息化部部长金壮龙日前表示，坚持管理和服务并重、发展和帮扶并举，完善中小企业工作体系、政策法规体系、服务体系和运行监测体系，培育更多专精特新中小企业、“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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