财政部下达二〇二四年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算
支持进一步扩大汽车消费
2024年06月04日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月3日电 （记者曲哲涵）近日，财政部发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》（以下简称《通知》），下达各省（区、市）2024年财政贴息和奖补资金，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。
根据《通知》，2024年汽车以旧换新补贴年度资金总额为近112亿元。
《通知》明确，该预算项目总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。
《通知》还提出了项目绩效指标。在数量指标方面，要求全年报废汽车回收量的指标值为378万辆。在质量指标方面，要求申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性，以及通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例两项均为100%。在服务对象满意度指标方面，要求申领补贴群众满意度不低于80%。
《 人民日报 》（ 2024年06月04日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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