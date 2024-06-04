本报北京6月3日电 （记者罗珊珊）记者从商务部获悉：商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。2024年一季度，跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。

跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。近年来，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。商务部表示，下一步将会同有关部门、各地方抓好落实。赋能产业发展，依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易。加大主体培育，指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造。举办外贸新业态专题培训，加强能力建设。加强交流借鉴，召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流。提升行业自律水平，引导有序竞争。营造良好环境，积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题。支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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