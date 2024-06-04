本报北京6月3日电 （记者屈信明）日前，中国保险行业协会与中国汽车维修行业协会联合发布《事故汽车常用零部件修复与更换判别规范》标准。

该标准规定了事故汽车常用零部件修复与更换判别的总体要求、损伤测量方法及修换判别要求等内容，明确规定了安全性、强度、耐久性、外观一致性及维修经济性的总体维修技术要求作为原则性判断依据，适用于保险行业、汽修行业事故汽车常用零部件的定损与维修工作。

标准中修换判别技术要求和修换判别指标的量化，为保险公司和维修企业在保险理赔定损时确定维修方案提供一致性依据，推动保险行业智能化定损，提高保险理赔的科学性和合理性。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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