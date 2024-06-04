亚洲最大机库在洋山综保区开建
可同时容纳9架宽体机维修
2024年06月04日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海6月3日电 （记者沈文敏）3日，东航国际化航空维修服务平台项目正式在洋山特殊综合保税区开工建设。
该项目将建成3个机库和附件修理、改装工程的配套厂房及设施，总投资15亿元、总建筑面积超11万平方米，其中1号机库会配备亚洲最大的机库大厅，跨度达316米、进深达146米，可同时容纳9架宽体机维修。
据悉，该项目将依托上海自贸试验区临港新片区的“区港一体化”，打造以高附加值产业为主的航空维修基地，为国内外航空客户提供高品质、全方位的宽体机机身维修、加改装以及部附件深度维修等服务。项目预计于2026年上半年竣工交付。
《 人民日报 》（ 2024年06月04日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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