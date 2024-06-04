本报记者 黄 娴

图为游客在参观万山汞矿遗址。

艺 霄摄（人民视觉）

悬于山崖上的洞口孔穴密布，数十条蜿蜒的巷道纵横交错，数百米高的坑道层累相叠……穿行在贵州省铜仁市万山汞矿遗址，如同翻开了一本采矿历史和矿山文化的“无字书”。

万山所产的朱砂以比重大、色红、成色透亮而闻名，开采历史绵延数千年。

万山汞矿后因资源枯竭，实行政策性关闭。近年来，当地持续加强汞矿遗址的整体保护和开发利用，通过开展矿区生态修复治理、修建汞矿工业博物馆、打造朱砂古镇等一系列举措，将工业遗产保护与文化旅游深度融合。

今年3月，万山汞矿入选首批贵州省工业遗产名单，汞矿工业遗产的保护管理不断加强，工业文化传承和发展稳步推进。

截至目前，万山汞矿遗址累计接待游客600万人次，旅游综合收入12亿元。万山实现了由“卖资源”向“卖风景”的转变，走出一条绿色发展的新路。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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