本报北京6月3日电 （记者林丽鹂）为规范促销经营行为，保护消费者合法权益，市场监管总局近日向综合电商、直播电商、跨境电商等平台企业发布《“618”网络集中促销合规提示》。

其中要求严格落实平台主体责任，切实落实平台审查核验义务，督促平台内经营者亮照、亮证、亮标经营，确保经营者主体信息真实有效，提升线上经营行为透明度。严格规范促销行为，围绕促销工具、折扣展示、优惠发放、结算支付等关键环节，优化促销规则。严格加强广告内容审核，完善广告业务登记、审核、档案管理，重点规范医疗美容、明星代言等广告行为，有效拦截虚假违法广告。严格禁止“二选一”等违法行为，公平参与市场竞争。采取积极措施防止平台内虚假交易、刷单炒信、虚假宣传等违法行为发生。

严格规范直播营销行为。强化对平台内主播及其经营活动的审核监测，重点把控直播商品的质量，强化对直播选品、直播卖点等环节的审核把关。

严格防范经营假冒伪劣商品行为，严格禁止销售违法违禁商品。严厉打击违法销售危害未成年人身心健康的商品、“专供”“特供”“内供”商品以及茶叶、粽子过度包装等行为。

同时，畅通消费者投诉举报渠道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。督促平台内经营者遵守网络购物七日无理由退货、网络购物“三包”等规定。

市场监管部门提示广大消费者理性消费，提高维权意识，遇到违法行为及时向市场监管部门或有关主管部门投诉举报，依法维护自身合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经