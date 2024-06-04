本报记者 赵 鹏 曹文轩 孙海天

烈日当空，中交四航局工程技术部副部长潘宝兴目不转睛地看着不远处，只见近7层楼高、3600吨重的防波堤最后一件沉箱正在吊装，被缓缓放入海底。

“防波堤沉箱安装是海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程的重要节点，比预期提前了25天！”潘宝兴说，该工程是服务海南自贸港封关运作及西部陆海新通道建设的一项关键工程，完工后将新增集装箱吞吐量550万标准箱。

2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）发布。4年来，一项项重大工程加速实施，海南自贸港建设如火如荼、加快推进。

封关运作建设稳扎稳打

走进海南自贸港封关运作重点项目——海口新海港和南港“二线口岸”（货运）建设现场，吊机穿梭，焊花飞溅。

“膜结构屋面吊装已开始，室外路面硬化进入收尾阶段。”中铁广州局该项目技术负责人陈航介绍，眼下，每天有数百台机械设备、上千名工人加紧施工，正全力冲刺，确保完成目标。

《总体方案》发布以来，海南全省上下稳扎稳打、全力推进封关运作建设。去年起，海南以任务清单、项目清单、压力测试清单“三张清单”的方式，统一协调美兰机场二期扩建、新海港客运枢纽、海口空港综保区等硬件项目建设，统筹推进进口征税商品目录、禁止限制进出口货物物品清单等封关配套政策的制定工作。

“目前，31个封关项目主体工程已基本完工，27项压力测试任务中的22项已开展测试。”海南省自贸港工委办副主任石耀东说。

封关准备全面铺开，开放步子越迈越大——

5月6日，海南自由贸易港多功能自由贸易账户正式上线。10家首批上线账户的银行共为34家企业开立了账户，发生各类交易资金划转共34笔，合计金额2.84亿元；5月8日，一架货机从海口美兰国际机场起飞，经奥地利维也纳飞往英国伯恩茅斯，一条新国际货运航线正式开通。海南已开通5条第五航权客货航线，现有境外客货运航线48条，国际航线网络不断优化。

海南汇聚全球要素、配置全球资源的对外开放成效愈发显现。据统计，今年前4月，海南货物贸易进出口878.5亿元，较去年同期增长15.6%。

产业发展提质增速

5月23日，起重船将一根长95.7米、直径最大处达8.8米、重达1600多吨的巨大钢管桩安装到60多米深的海底。“这是申能海南CZ2海上风电项目的第四十二号海上风机单桩。”项目相关负责人潘伟杰介绍，未来，海南儋州的这片海域将竖起67根单桩，支撑67台9兆瓦风电机组，并网后每年能提供清洁电能38.2亿千瓦时。

“自然资源、区位优势、政策利好、市场广阔，这些优势都吸引着我们。”大唐海上风电副总工程师何智龙说，“‘十四五’期间，集团将力争在海南继续投入资金300亿元以上，实现‘十四五’末期装机容量超过500万千瓦，助力海南自贸港绿色清洁能源岛建设。”

海南具备纬度和良好绿色生态环境等诸多优势。今年年初，海南省委进一步提出“五个图强”——“向种图强、向海图强、向天图强、向绿图强、向数图强”，因地制宜打造新质生产力。

依托自然禀赋，创新赋能动作不断：国家级近零碳示范区正式运行，海南文昌全国首个商业航天发射场一号、二号发射工位陆续建成，海南崖州湾科技城集聚2800多家种业创新企业，南繁种业产值突破120亿元……

在优惠政策支持下，产业发展提质增速。近日，一架韩国济州航空公司的飞机顺利完成维修，免征关税从海口复飞离境。“项目享受进境维修免保证金、加注保税航油等自贸港优惠政策。”海口海关所属海口美兰机场海关副关长辜振成介绍，“今年前4个月，该关共监管23架次飞机、4台发动机进入海口空港综合保税区开展保税维修，保税维修货值达179.2亿元，同比增长9.1倍。”

今年前4个月，海南全省规模以上工业增加值累计同比增长4.5%，超五成工业行业实现增长。

服务水平和营商环境不断提升、优化

“现在企业办理业务越来越方便！”海南兴科热带作物工程技术有限公司总经理苏宁说。

4年前，当地政府协调海关，帮助兴科公司首次办理了可可豆出口业务。去年底，当得知兴科公司计划利用海南自贸港加工增值免关税政策申报新项目时，当地政府又协调各职能部门和海关工作人员上门，帮助他们办理了AEO（经认证的经营者）认证申请。“认证通过后，不仅申报流程更精简，还将减免一部分进口增值税款。”苏宁说。

减免力度如何？

正大（海南）兴隆咖啡产业开发有限公司后勤部后勤主管黄海文算了一笔账：“咖啡豆被列入自贸港‘零关税’正面清单后，企业按照1000吨产能100%使用巴西咖啡豆，以每吨3万元进行核算，可免关税240万元；通过海关AEO认证后，加上自贸港免关税政策，可减免进口增值税390万元。”

近年来，海口海关与相关部门相互配合，靠前服务，采取线上线下相结合方式，制定“一企一策”方案，为企业主动提供政策咨询、材料预审等便利服务。“AEO企业是海南自由贸易港封关运作压力测试的重要参与者。”海口海关企业管理和稽查处处长赵宏说，海南AEO企业数量从2022年年中的28家增长到2023年年底的69家。

“打造一流营商环境，是海南自贸港建设的重要任务和关键所在。”海南省人大常委会法制工作委员会相关负责人介绍，2021年6月《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施以来，海南审议通过和批准地方性法规和法规性决定128件，其中紧贴自由贸易港建设需要，制定了《海南自由贸易港优化营商环境条例》等31件相关法规，为海南营商环境建设保驾护航。

如今，海南工程建设审批时间较前两年压缩50%。截至今年3月，海南经营主体数量突破390万户，较2019年增长322%。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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