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南水北调中线累计调水近六百五十亿立方米

2024年06月04日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月3日电  （记者王浩）记者日前从中国南水北调集团有限公司获悉：截至目前，南水北调中线工程已累计调水近650亿立方米，直接受益人口超1.08亿，成为沿线26座大中城市的重要水源，发挥了显著的社会效益、经济效益和生态效益。

　　通水以来，工程建设质量和运行管理经受住多次洪水考验，安全保障能力稳步提升，有力保障了工程安全、供水安全、水质安全。

　　日前，水利部、河北省人民政府、中国南水北调集团有限公司在河北邢台联合举办南水北调中线工程南沙河倒虹吸防汛抢险综合应急演练。根据预设险情，设置演练科目，演练历经约1小时，模拟工程险情全部消除。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月04日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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