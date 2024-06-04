本报记者 刘书文

走进位于江苏省南京市浦口高新区的南京民用无人驾驶航空运行管理中心大厅，南京民用无人驾驶航空试验区空域中的无人机运行情况在云平台上一目了然。

“点击屏幕上的相关图标后，可以连接无人机上的摄像头，实时查看飞行状况。”浦口高新区科创集团副总经理霍敏介绍。

从无人机物流运输，到利用无人机进行电力巡检、农业植保……在浦口区，无人机多场景应用正一项项成为现实。

通过无人机为在航船员物资保障、船舶污染物接收等工作提供常态化服务，截至今年5月，江苏“长江汇”水上无人机物流配送平台累计飞行超过2000架次，为近1000艘船舶提供配送服务。“既减少了船舶靠离泊服务区产生的柴油消耗，也助力节能减排和长江大保护。”江苏长江汇科技有限公司董事长、总经理方保利介绍。

2018年，浦口区与南京航空航天大学签署无人机项目合作协议，将无人机作为战略性新兴产业重点培育。2019年，浦口区与南京航空航天大学、南京联通共同打造的5G网联无人机试飞基地——江苏南京无人机基地，获批为江苏首个民用无人机试飞运行基地。2020年10月，南京民用无人驾驶航空试验区获批，是全国首批13个民用无人驾驶航空试验区之一。2022年11月，南京民用无人驾驶航空运行管理中心成立。

“长江南京段的海事巡检，以前用小艇巡检可能要上万元，现在用无人机巡检可能十几块钱就解决问题。”南京海事局装备信息处四级调研员梁中宜介绍，2023年以来，南京试验区使用无人机对长江98公里范围展开常态化巡航，全程自主飞行，通过智能目标识别、人员识别，目标自动追踪，实时查看船只细节，通过机载喇叭喊话提醒违规航行的船只。

在南京民用无人驾驶航空试验区的展厅里，陈列着各种类型的无人机。屏幕上，正在空中穿梭飞行的“鸿雁30”低空探测无人机引人注目，这款无人机不仅能在100公里每小时高速飞行的状态下，实现厘米级的定点起降，而且具备超强的抗风能力。

“这款由南航无人机研究院自主研发的无人机可以有效探测低空台风外围7级风圈的实时大气参数，而且国产化率达100%。”南航无人机研究院党委副书记、副院长，南京长空科技有限公司常务副总经理杨波表示。

位于浦口高新区的中国民航民用无人机驾驶员执照考试中心，正在开展无人机飞行培训，学员们围着教练，请教在飞行学习中遇到的问题。

组建无人机培训团队的南京迈杰科信息技术有限公司，为申请无人机驾照考试的学员提供飞行技能培训，组织执照考试，目前已累计输送了上万名持证的无人机驾驶人员，保障了低空行业发展对人才的需求。

南京迈杰科信息技术有限公司副总经理陈峰说：“要积极与高校、科研机构等合作，共同推动无人机技术的研发和应用。通过产学研合作，掌握市场需求和技术趋势，更好满足低空行业发展的人才需求。”

截至目前，南京浦口区已集聚无人机相关企业50余家，涵盖研发设计、整机生产、运营服务、行业应用等产业链各环节，浦口区低空经济产业规模已达近5亿元。

“目前，浦口区已累计投入近2亿元用于基础设施建设和打造各种应用场景。接下来，将继续拓展长江海事巡检、物流配送等多种场景应用，力争到2025年，相关产值规模超过15亿元，开展商业化运营，打造低空经济示范区。” 浦口区民用无人驾驶航空试验区工作推进专班办公室主任、浦口高新区党工委书记石山说。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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