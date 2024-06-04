本报记者 孙 超 申智林 付明丽

5月27日，中共中央政治局召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》。会议指出，推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。

作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，中部地区正着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。

5月31日至6月2日，第十三届中国中部投资贸易博览会（以下简称“中部博览会”）在湖南长沙举办。本届中部博览会以“开放创新 中部崛起”为主题，吸引了来自32个国家和地区的1052家企业参展，220家跨国公司参会。

如何更好地挺起中部“脊梁”？在博览会现场，记者感受到了中部地区崛起的澎湃动能。走进湖南国际会展中心，新能源汽车、低空经济、生物医药等展区精彩纷呈，碳纤维复合材料轻型运动飞机、5G+氢能源无人驾驶拖拉机等展品引人驻足。对比此前在这里召开的首届中部博览会，有客商感慨：“含新量、含绿量、含金量，都是今非昔比。”

粮食能源资源安全保障能力更突出

全国13个粮食主产区，中部占5个。2023年，中部六省粮食总产量占全国粮食总产量的29.2%。从中部博览会琳琅满目的农机展台和国际化的农机对接会可以看出，中部地区现代农业实现快速发展，涌现出一大批绿色化、智能化的农机企业，为全国重要粮食生产基地建设提供了坚实的物质保障。

在本届中部博览会国际农业机械及智慧农业创新发展对接会现场，国内外农机企业负责人、农机领域专家进行了农机技术交流与经验分享。参会企业和专家认为，在机械化基础上的智能化、无人化，是未来农业的重要发展方向，也是中部地区提升粮食安全保障能力的重要依托。

农业农村部水田农业装备技术重点实验室主任胡炼教授介绍，团队打造的长沙望城区无人农场，两三个人就能管理200亩田。湖南益阳大通湖区的无人农场通过科学设计再生稻机收路线，机器碾压率减少一半，有效提高第二季产量。

“近年来，中部各省农机企业正努力补齐丘陵山区农机短板。”湖南农夫机电有限公司技术总监首元锋说，企业和湖南农业大学联合组建了湖南省农林机械工程技术研究中心，推进特色农机研发。

中部博览会上，新能源已成山西新名片。

“前不久，我们与天津港集团签约新能源重卡零碳运输通道示范项目，新能源重卡的落地应用加速推进。”山西氢能产业链“链主”企业、山西鹏飞集团董事局主席兼总裁郑鹏说。

“山西新能源和清洁能源装机占比不断提高，下一步，我们将努力构建新型能源体系。”山西省投资促进局党组书记、局长杨春权说。

在中部地区新能源产业链推介对接会上，23个重大项目签约，总投资额达235.8亿元，既涉及传统能源产业转型升级，也包含大力发展绿色能源。中部地区能源产业链上下游合作走深走实。

现代化产业体系更坚实

湖南国际会展中心围绕现代化产业体系设置，各参展商携各自在数字金融、低空经济、农业食品、装备制造等领域的最新成果参展，同各方代表进行贸易洽谈。

以“高速行驶的列车”为创意元素，湖南馆内汇集了19家优秀企业参展。从探测深海的海牛Ⅱ号海底大孔深保压取芯钻机系统，到铁建重工国产大直径多支护岩石隧道掘进机“高原明珠号”，再到健康服务机器人、自主巡检机器人等智能无人化设备……多种前沿领域科技产品展示了湖南推动高质量发展的成果和潜力。

在安徽馆，科大国盾量子技术股份有限公司演示了量子科技等新型技术的应用成果。利用量子加密技术，一旦身份被盗取或被监听，画面就会变成黑屏，声音就会变成噪声。在湖北馆，华工科技产业股份有限公司的全自动晶圆激光表切智能设备，解决了半导体封测的一道关键工序。“依托自主创新，我们实现了关键零部件的全面升级，设备切割精度在5微米以内，达到国际先进水平。”华工科技品牌发展部副经理俞智君说。

“本届博览会首次采取六省联合模式，围绕‘招牌’产业链联合招商，由六省各自牵头一场重点产业链的招商推介会。”湖南省商务厅二级巡视员尹荻菲说。

山西推介新能源，安徽推介新能源汽车，江西推介电子信息，河南推介枢纽经济，湖北推介新材料，湖南推介现代石化……各省重点产业链借助中部博览会的平台集中展示，实现区域内外延链补链，协同发展。

数据显示，本届博览会中部六省共签约项目280多个，总投资超2511亿元。亮眼数据体现了中部地区加快推动跨区域合作，培育发展新质生产力、加快构建现代化产业体系的积极作为。

投资中部地区的信心更坚定

本届中部博览会开幕前夕，玉湖冷链（长沙）交易中心项目用地摘牌，实现拿地即开工。这个投资50亿元的冷链食品流通枢纽基地，是香港玉湖集团在中部地区的又一重要布局。

“中部地区是综合交通运输枢纽，承东启西，通江达海。玉湖冷链（长沙）交易中心建成后，将成为企业在中部地区最大的基地。”香港玉湖集团董事、玉湖冷链董事长卢朋说。未来，企业将以长沙基地为依托，整合产业链重点资源，助力湖南等中部地区更好“买全球、卖全球”。

本届中部博览会吸引了220家跨国公司、75家境外世界500强企业参与，彰显了中部地区蕴藏的巨大机遇，展现出世界投资中部地区的坚定信心。

芬兰浆果联合公司相关负责人说，通过中部博览会的跨国公司与湖南合作发展对接会，他已与湖南益阳市商务部门达成意向，前往当地走访相关产业链企业，寻找合作商机。

《 人民日报 》（ 2024年06月04日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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