金融监管总局：一季度末商业银行拨备覆盖率为204.54%
2024年06月10日14:52 | 来源：新华网
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新华社北京6月10日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局日前发布的数据显示，今年一季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.9万亿元，较上季末增加2698亿元；拨备覆盖率为204.54%，较上季末下降0.6个百分点。商业银行风险抵补能力整体充足。
数据显示，一季度，商业银行累计实现净利润6723亿元,同比增长0.7%。平均资本利润率为9.57%，较上季末上升0.63个百分点。
商业银行流动性水平合理稳健。一季度末，商业银行流动性覆盖率为150.84%，较上季末下降0.76个百分点；净稳定资金比例为125.33%；流动性比例为68.66%，较上季末上升0.78个百分点。
(责编：宋心蕊、袁勃)
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