新华社北京6月10日电 工业和信息化部近日发布数据显示，1至4月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。

值得一提的是，行业利润总额增速明显。1至4月，软件业利润总额4314亿元，同比增长14.3%。1至4月，软件产品收入9127亿元，同比增长8.7%，占全行业收入的比重为24.1%。

在软件业务中，信息技术服务收入较快增长。1至4月，信息技术服务收入24983亿元，同比增长13.2%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4107亿元，同比增长14.3%。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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