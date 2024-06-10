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五部门部署水泥行业节能降碳专项行动

2024年06月10日17:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月10日电 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。

　　行动计划提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。

　　行动计划还提出，到2030年底，水泥行业产能布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比大幅提升，整体能效达到国际先进水平，用能结构更加优化，行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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