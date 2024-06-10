新华社北京6月10日电（记者 徐壮）记者10日从文化和旅游部获悉，2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

假期中，群众赛龙舟、吃粽子、唱山歌、赏古曲，传统节日文化内涵与旅游发展深度融合。广东、湖南、浙江、贵州、云南等地举办龙舟竞渡。携程数据显示，举办叠滘龙船漂移大赛的广东佛山租车订单量同比增长250%；举办2024年中国汨罗江龙舟超级联赛的湖南岳阳端午节旅游订单同比上涨52%；中国·桃花潭第十一届龙舟赛带动安徽宣城假期旅游订单增长32%。

假期中，各地纷纷推出特色活动、新型消费场景和惠民措施。各地还将传统民俗、民间艺术有机融入博物馆、美术馆、图书馆、戏剧场、电影院等文化空间，丰富文旅融合新场景。

大批游客选择在本地休闲或近程旅游，城郊亲水、采摘、农事体验、露营等项目受到青睐，文化场馆、商业街区成为游客的主要游憩空间。国家级夜间文化和旅游消费集聚区因地制宜举办非遗体验、民俗市集等端午主题特色活动，持续释放夜间消费活力。

游客越来越偏爱选择灵活化、个性化的出游方式，在慢节奏旅行、深入体验、放松休闲中享受生活。云南、青海、甘肃、内蒙古、贵州等地成为年轻人自驾游、避暑游的热门选择。

“影视+文旅”双向赋能，电视剧《我的阿勒泰》的热播带动新疆阿勒泰地区、伊犁州等自驾游目的地持续火热。携程数据显示，端午小长假乌鲁木齐租车订单翻番，伊宁市增长140%。

(责编：卫嘉、白宇)

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