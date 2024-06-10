人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

端午节假期国内旅游出游1.1亿人次

2024年06月10日20:21 | 来源：新华网
小字号

新华社北京6月10日电（记者 徐壮）记者10日从文化和旅游部获悉，2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

假期中，群众赛龙舟、吃粽子、唱山歌、赏古曲，传统节日文化内涵与旅游发展深度融合。广东、湖南、浙江、贵州、云南等地举办龙舟竞渡。携程数据显示，举办叠滘龙船漂移大赛的广东佛山租车订单量同比增长250%；举办2024年中国汨罗江龙舟超级联赛的湖南岳阳端午节旅游订单同比上涨52%；中国·桃花潭第十一届龙舟赛带动安徽宣城假期旅游订单增长32%。

假期中，各地纷纷推出特色活动、新型消费场景和惠民措施。各地还将传统民俗、民间艺术有机融入博物馆、美术馆、图书馆、戏剧场、电影院等文化空间，丰富文旅融合新场景。

大批游客选择在本地休闲或近程旅游，城郊亲水、采摘、农事体验、露营等项目受到青睐，文化场馆、商业街区成为游客的主要游憩空间。国家级夜间文化和旅游消费集聚区因地制宜举办非遗体验、民俗市集等端午主题特色活动，持续释放夜间消费活力。

游客越来越偏爱选择灵活化、个性化的出游方式，在慢节奏旅行、深入体验、放松休闲中享受生活。云南、青海、甘肃、内蒙古、贵州等地成为年轻人自驾游、避暑游的热门选择。

“影视+文旅”双向赋能，电视剧《我的阿勒泰》的热播带动新疆阿勒泰地区、伊犁州等自驾游目的地持续火热。携程数据显示，端午小长假乌鲁木齐租车订单翻番，伊宁市增长140%。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
各地迎来客流返程高峰 交通部门多措并举保障旅客出行安全、顺畅
　　人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰）6月10日是端午节，也是小长假最后一天，各地迎来返程高峰。为应对可能出现的返程、团聚、出游需求叠加的大客流，各地交通运输部门多措并举，坚持守牢安全底线、充实运能运力、细化服务措施，让恰逢端午节的返程之路更安全、更顺畅、更暖心。…
“端午经济”升温 释放“假日经济”消费新活力
　　粽香四溢、艾叶流芳，龙舟竞渡……今年的端午假期，各地举办丰富多彩的民俗文化活动，打造“新中式”消费热点，热气腾腾的“端午经济”释放出“假日经济”消费新活力。 在广东佛山，非物质文化遗产项目“叠滘赛龙舟”吸引了海内外游客的目光；在云南曲靖，人们用五彩缤纷的“花米饭”作为原料，加入火腿、腊肉、大枣等辅料制作“七彩粽”；在湖南益阳，小朋友在博物馆全身心投入五彩绳的编织中；在湖北秭归，大街小巷随处可见各式各样的手工香囊；在内蒙古，博物院里上演的“古乐端阳—端午传统音乐秀”让人感受到传承千年的文化内涵…… “这个端午节，带着孩子看看龙舟赛，穿着汉服逛逛非遗市集，包个粽子，做个香囊，在体验中国传统文化的同时，也学习到了很多文化知识，感觉特别好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部