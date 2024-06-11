数据来源：海关总署

制图：汪哲平

本报北京6月10日电 （记者欧阳洁）记者近日从海关总署获悉：今年前5月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，同比增长6.1%；进口7.55万亿元，同比增长6.4%。今年以来，我国经济运行持续回升向好，外贸向好势头不断巩固。5月当月，我国进出口同比增长8.6%，月度增速进一步加快。

海关统计数据显示，前5月，我国一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长。其中，一般贸易进出口11.4万亿元，同比增长5.6%，占我国外贸总值的65.1%；加工贸易进出口3.02万亿元，同比增长1.6%，占17.3%；我国以保税物流方式进出口2.42万亿元，同比增长16.5%。

前5月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为2.77万亿元，同比增长10.8%，占我国外贸总值的比重为15.8%；我国对共建“一带一路”国家合计进出口8.31万亿元，同比增长7.2%。

海关统计数据同时显示，机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长。前5月，我国出口机电产品5.87万亿元，同比增长7.9%，占出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件5544.6亿元，同比增长9.9%；集成电路4447.3亿元，同比增长25.5%；汽车3297亿元，同比增长23.8%。与此同时，我国铁矿砂、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加。

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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