本报北京6月10日电 文化和旅游部10日发布的信息显示：2024年端午假期（6月8日至10日），全国文化和旅游市场总体平稳有序。据测算，国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

赛龙舟、吃粽子、唱山歌、赏古曲……端午假期，各地推出特色活动、新型消费场景和惠民措施，丰富群众文化和旅游生活，让传统节日文化内涵与旅游发展深度融合。各地还将传统民俗、民间艺术有机融入博物馆、美术馆、图书馆、戏剧场、电影院等文化空间，丰富文旅融合新场景。

大批游客选择在本地休闲或近程旅游，城郊亲水、采摘、农事体验、露营等项目受到青睐，文化场馆、商业街区成为游客的主要游憩空间。国家级夜间文化和旅游消费集聚区因地制宜举办非遗体验、民俗市集等端午主题特色活动，持续释放消费活力。

交通运输部数据显示：端午假期，预计全社会跨区域人员流动量为61671.9万人次，日均约20557.3万人次，比2019年同期增长12.8%，比去年同期增长5.8%。

分运输方式来看，铁路预计发送旅客4563.7万人次，日均1521.2万人次，比去年同期增长6.7%。公路人员流动量预计56250万人次，日均18750万人次，比去年同期增长5.7%。水路预计发送旅客303.9万人次，日均101.3万人次，比去年同期增长8.4%。民航预计发送旅客554.3万人次，日均184.8万人次，比去年同期增长8.1%。

（综合本报记者郑海鸥、王珂、韩鑫、李心萍报道）

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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