新疆游客量、旅游收入双增长
文旅融合亮点纷呈（记录中国）
2024年06月11日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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游客在阿勒泰地区哈巴河县的草原上骑马游玩。
参加环塔国际拉力赛的赛车经过于田县达里雅布依村。
来自上海的小游客在和田品尝当地特色美食酸奶粽子。
高山峡谷、森林草原、河流湖泊、戈壁大漠，独特的地形地貌、厚重的人文历史，涵养了新疆得天独厚的旅游资源。今年以来，新疆文旅融合亮点纷呈，游客量、旅游收入双增长。
1∶1复原剧中场景陈设，带来沉浸式剧情体验，电视剧《我的阿勒泰》拍摄地吸引大量游客前来观光。“旅游+赛事”融合发展，持续放大环塔国际拉力赛等体育赛事对旅游产业的催化效应，打造消费新热点。端午假期，新疆累计接待游客568.58万人次，同比增长11.3%；实现旅游收入57.57亿元，同比增长25.88%；乌鲁木齐、伊宁进入携程平台国内自驾游热门目的地前十。
发展经济、增加就业、提高生活水平，文旅融合发展带动越来越多人投身旅游行业。据不完全统计，2023年新疆通过旅游直接带动就业超34.5万人。
《 人民日报 》（ 2024年06月11日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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