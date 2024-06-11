前4月电信业务总量同比增12.5%
物联网等新兴业务收入保持两位数增长
2024年06月11日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月10日电 （记者刘温馨）记者从工业和信息化部获悉：今年前4月，我国通信行业整体运行平稳。电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长12.5%。
新兴业务收入保持两位数增长。3家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前4月共完成业务收入1508亿元，同比增长11.2%，占电信业务收入的25.5%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长16%和44.1%，物联网业务收入同比增长14.5%。
5G网络建设持续推进，千兆网络接入能力持续提升。截至4月末，我国5G基站总数达374.8万个，比上年末净增37.2万个，占移动基站总数的31.7%，占比较一季度提高1.1个百分点。全国互联网宽带接入端口数量达11.6亿个，比上年末净增2387万个。
5G用户占比超五成。截至4月末，3家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.59亿户，比上年末净增1528万户。其中，5G移动电话用户达8.89亿户，占移动电话用户的50.6%。
《 人民日报 》（ 2024年06月11日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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