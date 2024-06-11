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前4月软件业务收入同比增11.6%

2024年06月11日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月10日电  （记者王政、刘温馨）工业和信息化部数据显示：1至4月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。

　　行业利润总额增速明显。1至4月，软件业利润总额4314亿元，同比增长14.3%。1至4月，软件产品收入9127亿元，同比增长8.7%，占全行业收入的比重为24.1%。

　　在软件业务中，信息技术服务收入较快增长。1至4月，信息技术服务收入24983亿元，同比增长13.2%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4107亿元，同比增长14.3%。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月11日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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