本报上海6月10日电 （记者沈文敏）在第二届上海国际碳中和博览会上，国网上海电力联合北京电力交易中心，首次公开发布“绿色电力消费核算清单”。

本次上海发布的绿色电力消费核算清单，是上海作为全国绿色电力消费核算试点城市，在北京电力交易中心支持下建立的全国首批真实溯源、严谨认证的绿电消费核算凭证，并据此构建形成国内标准统一、权威可信的绿电消费认证体系。

核算清单记录了企业年度总用电量、绿色电力核算总量、绿色电力消费占比等关键指标和减排成效。核算清单还采用区块链技术实现对绿电消费数据的全生命周期可信记录和溯源，保障绿色电力消费环境权益唯一性和权威性，有效破解了长期以来绿电“核算难、认证难”等痛点，实现了“小清单，大核算”。

截至目前，2024年上海已达成绿电交易40亿千瓦时、绿证交易突破1500万张，省份间绿电绿证交易规模稳居全国前列。

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经