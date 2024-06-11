本报记者 张文豪

高宁博自驾去程路线及充电点位示意图。

蔡华伟制图

数据来源：中国汽车工业协会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟

高宁博（右）在引导员的帮助下进行充电。

本报记者 张文豪摄

新能源车主自驾游更便捷了，牧区金融服务覆盖更全面了，新疆也成为包邮区了……群众身边无小事，最是细节动人心。衣食住行、柴米油盐，生活中的点点滴滴折射出经济大势。即日起，经济版推出“身边的经济故事”系列报道，于细微处讲述实实在在的获得感，在行进中倾听政策落地的铿锵声，从故事里感受经济发展的新动能。

——编 者

近日，河南许昌的新能源车主高宁博，和朋友从许昌自驾前往信阳的茶山游玩，单程距离290公里，去程充电3次，返程充电1次。整个旅程充电体验如何？记者跟车进行了采访。

早晨8点半，高宁博从位于建安区的家里出发，5分钟后驶入京港澳高速。去年底，高宁博购入这辆满电里程360公里的纯电汽车，“在工作单位可以免费充电，家附近也可以充电，很方便。”

“自驾游有里程焦虑吗？”记者问。“往返千余里，第一次开这么远，还是有些担心的。”高宁博说。

为了让这次出游有备无患，前一晚，高宁博在家附近的充电站充满了电。出行前导航提示，京港澳高速许昌至信阳段途经漯河、驻马店、确山、信阳等服务区，推荐在确山服务区充电。

上午10点多，按照导航提示，高宁博放缓车速，驶入京港澳高速确山服务区（港澳方向），并顺利停在一台充电桩旁。拔出充电枪、插入快充口、扫码充值、启动充电……不一会儿，充电桩屏幕上开始显示电流、电压、功率等实时信息。

记者在确山服务区（港澳方向）看到，8台充电桩一字排开，当月电价和监督电话张贴在公示栏醒目位置。“电价分谷时、平时、峰时3个时段，包含电费和服务费，每千瓦时从1.05元到1.80元不等。”服务区工作人员赵菁说，在车流量大的节假日，她会做好引导和讲解，并建议大家错峰充电。此外，服务区还设有国产新能源车企的超充桩和换电站。

充电基础设施是电动汽车用户绿色出行的重要保障。目前，河南省高速公路服务区共建设充电桩2034台、充电枪2209个，已开通运营服务区实现充电桩全覆盖。其中，连霍、京港澳、大广、宁洛等国家主干线高速公路服务区，充电车位数占小型客车车位数的平均比例达到15%以上。

“距离目的地还有110公里，电量只剩40%。按目前功率，快充20分钟足够了。”高宁博告诉记者。

20分钟后，高宁博的电车电量升到70%，续航里程也到了240公里。“可以出发了。”他一边招呼记者和同伴，一边将充电枪挂好，“充了16千瓦时，费用20多元，还是蛮实惠的。”

在城区和高速服务区充电越来越便捷，在靠近乡村的景区体验又如何？中午，位于信阳浉河港镇白龙潭村的文新茶村车来车往，不时有新能源车驶过。在景区，高宁博好不容易等到了停车位，却并未找到充电桩。来自驻马店的新能源车主黄麟说，不少偏远的茶山景点充电设施数量不多，来之前他在最近的信阳服务区将电提前充满。

通过手机地图搜索，高宁博来到该景区3公里外的一处露天营地，终于给车充上了电。营地仅有4台充电桩，其中一个充电车位还被燃油车占用。充电期间，陆续有电车车主排队等候。营地负责人介绍，随着游客接待量不断增加，后期将和相关部门协调新增充电设施。

对此，河南省交通运输厅有关负责人介绍，当前河南正积极引导在县城客运站、乡镇政府、村委会、乡镇客运中心以及既有停车场等便利群众充电的场所建设充电基础设施，构建“县域示范站+公路沿线充电站+村居充电桩”县乡村充电网络。此外，国网河南省电力公司正以“县县有站、乡乡有桩”为目标，按照“能装尽装、分批实施”原则，计划投资1.7亿元，因地制宜分两批开展1149个乡镇供电所及营业场所充电设施建设。

返程时，由于心里更有底，高宁博只充电1次。他告诉记者：“现在觉得，之前不少担忧是没有必要的，不论在城区还是高速服务区，充电都变得更便捷，里程焦虑也随之逐渐缓解。此外，还希望景区和乡村地区能尽快补齐短板，让我们新能源车主真正实现充电自由。”

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新能源汽车充电便利性不断提升

中国汽车工业协会数据显示，今年1—4月，我国新能源汽车产销量达298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%，市场占有率达32.4%。与新能源汽车普及推广相适应，我国新能源汽车充电保障不断完善。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，今年1—4月，我国充电基础设施增量为101.7万台，同比增长15.4%；桩车增量比为1∶2.5。截至今年4月，全国充电基础设施累计数量超961万台，同比增长57.8%。

充电服务网点密度持续增加，充电便利性不断提升。截至2023年底，我国高速公路沿线具备充电服务能力的服务区约6000个，充电停车位约3万个。从充电设施数量结构来看，今年1—4月，公共充电桩增量为25.1万台，同比增长10.3%，随车配建私人充电桩增量为76.7万台，同比增长17.1%。截至今年4月，全国公共充电基础设施数量达297.7万台，随车配建充电设施数量达663.7万台。

交通运输部相关负责人介绍，随着服务区充电设施不断完善，电动汽车车主上高速、跑长途的“补能焦虑”正在逐步缓解。今年，交通运输部将继续指导各地在完成年度工作部署的基础上加快充电设施建设，优化布局、加密设置，不断满足电动汽车公路出行充电需求。

本期统筹：韩春瑶

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年06月11日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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