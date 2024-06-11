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完善充电设施 优化出行体验（快评）

韩春瑶
2024年06月11日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。与此同时，我国充电基础设施建设仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题，未能完全匹配新能源汽车保有量快速增长的趋势。

　　具体来看，在城市环境中，充电基础设施进小区、进单位、进公共停车场，基本满足了新能源车主的日常充电需求。在一些高速服务区、景区和乡村地区，充电设施数量不足、分布不均等问题相对突出，特别是在节假日容易出现排队充电等情况，增加了新能源车主长途出行的时间成本。

　　下一步，充电基础设施建设要在“有没有”的基础上逐步向“好不好”转变。相关部门和企业通过合理优化布局、创新运营模式，推广普及快充技术，在充电需求量较大的高速服务区、景区等增设快充桩和换电站，将有效缩短充换电时间，优化车主出行体验。随着充电基础设施体系不断完善，新能源汽车消费潜力将不断释放，更好支撑相关产业发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月11日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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