近30层楼高的浮式生产储卸油装置，通过12条长2570米的锚腿固定——
“海葵一号”在深水安家
2024年06月11日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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图为“海葵一号”。
6月10日，随着最后一条锚链锁紧固定，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”完成海上安装，在珠江口盆地流花油田精准就位。这是国内首次对圆筒型海洋装备进行海上回接，为我国首个深水油田二次开发项目年内投产奠定基础。
看块头，“海葵一号”由近60万个零部件组成、总重达3.7万吨、高度接近30层楼；看环境，“海葵一号”所在海域水深约324米，风向多变、内波流频发。如何让这个庞然大物安稳扎根深水，做到连续在海上运行15年不回坞？
有“定海神针”固定。项目团队采用多点系泊方式进行安装，12条锚腿分为3组、每组4条，从东北、东南、西北3个方向提供稳定的系泊力，能够抵御超强台风。
“我们提前在海底安装了12套由我国自主设计、建造的深水吸力锚，并通过12条由‘锚链+中水浮筒+聚酯缆’构成的系泊锚腿进行连接，单条锚腿长2570米，破断载荷达2300吨，相当于1500辆家用小汽车的重量。”中国海油深圳分公司流花油田开发项目副总经理王火平介绍。
有“三维模拟”支撑。海油工程流花油田总包项目副总经理王辉介绍，项目团队采用“三船定位、一船回接”的方式，投入3000米级深水多功能工程船，应用水下和水面两套定位系统，通过数字化三维模拟显示水下系泊缆链构型，确保海上回接高效完成，作业效率和回接精度达到国际先进水平。
《 人民日报 》（ 2024年06月11日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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