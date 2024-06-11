人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国产大型邮轮“乘风出海”，加速构建全产业链

2024年06月11日08:49 | 来源：新华社
小字号

新华社上海电（记者贾远琨 狄春 张博群）6月7日上午，载有近4000名游客的“爱达·魔都号”靠泊在上海吴淞口国际邮轮港。自2024年1月1日首航至今，国产首艘大型邮轮旅客运输量突破15万人次，完成了37个航次。

据邮轮游艇行业协会预测，今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复，进入产业发展新阶段。在国产大型邮轮的带动下，邮轮全产业链生态体系正在加速构建。

乘风破浪 国产大型邮轮带动构建全产业链生态体系

“自首航以来，每个航次都有约4700名游客，单船游客最高峰出现在5月份，最多超过5000名游客，火爆程度超出预期。”“爱达·魔都号”船长潘尼克说。

如今，每当汽笛鸣响，白色涂装、流线型船体、身系“敦煌飞天彩带”的“爱达·魔都号”驶离母港上海吴淞口国际邮轮港，已成为长江口一道美丽的风景。

“邮轮上全新的硬件设施、船员们热情的服务都给我带来美好的体验。我也会把‘爱达·魔都号’推荐给身边的人。”7日乘坐“爱达·魔都号”抵达上海的马来西亚游客洪子强说。

据介绍，目前国产首艘大型邮轮以日韩游为主，未来爱达邮轮船队不仅将继续丰富航线网络，推出中国至东南亚国家、海上丝绸之路邮轮航线等，提供长、中、短相结合的多样选择，还将继续丰富产品谱系，打造符合市场需求的大中小型邮轮船队。

国产首艘大型邮轮投入忙碌的航线运营，国产第二艘大型邮轮建造也进入加速期，预计2026年底前命名交付。目前设计、建造、采购、物流等工作正有条不紊推进中。

中国船舶集团上海外高桥造船有限公司总经理陈刚说，第二艘国产大型邮轮进入下坞总装阶段，标志着我国大型邮轮已形成自主建造能力。

国产首艘大型邮轮的零部件数量高达2500万个，吸纳了大量企业分工与合作，相关市场空间广阔。中船邮轮科技发展有限公司董事长杨国兵说，依托国产大型邮轮的自主设计、自主建造和自主运营，我国邮轮产业正从以往的邮轮“过路经济”，转变为涵盖邮轮运营、设计建造、配套供应链等领域的邮轮全产业链生态体系。

政策频出 利好邮轮旅游市场

“国产大型邮轮‘出海’的同时，外资邮轮公司密集回归，让市场感受到暖意。”上海市宝山区滨江委主任江瑞勤说。

据上海边检总站浦江边检站执勤二队队长史灏介绍，今年以来，包括“爱达·魔都号”在内，已经有5艘大型邮轮在上海母港运营，出入境旅客超过51.6万人次，接近2019年同期水平。

权威部门数据显示，今年以来已有超20艘国际邮轮在我国境内港口开展运营。

“我们预计中国邮轮市场将迎来新一轮上涨周期，将MSC‘荣耀号’部署到上海吴淞口国际邮轮港，就是看好上海及周边地区得天独厚的地理位置和旅游资源。”MSC地中海邮轮中国区总裁黄瑞玲说。

近期公布的入境免签政策进一步释放了消费潜力。国家移民管理局5月15日发布公告，决定在中国沿海省份全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。自公告之日起，乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境。

“入境免签政策有利于吸引更多国际邮轮在中国靠泊。”从事国际邮轮地接服务的华程天下（大连）国际旅行社有限公司总经理张淑秋说，国际邮轮公司对此反应积极，政策公布至今不到一个月的时间，她所在的旅行社已经争取到2艘国际邮轮从大连入境的计划，预计将带来上千名外国游客。

此外，《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定》自今年6月1日起施行，在畅通物资供应补给、通关便利化措施等方面作出规定，着力打通靠港补给环节堵点。

多方发力 助推邮轮产业升级

邮轮建造取得的重大突破和邮轮旅游消费带来的巨大前景，推动中国成为邮轮产业发展的“潜力市场”，但从中长期发展看，仍需多方发力、多点突破。

在设计建造端，业内专家认为，邮轮产业是强国建设的重要载体之一，有助于带动我国高端装备制造业转型升级。但目前，国内邮轮产业供应商仍面临系统集成能力不强、材料性能不达标、品牌度不够等共性问题。

“加快供应链本土化是第一要务。”陈刚建议，要推动更多“中国制造”在邮轮上应用，并带动相关系统集成技术的充分消化和高端材料的研发。

在运营端，一些业内人士认为，目前国内邮轮公司船队规模仍较有限，旅游资源开发能力也亟待创新突破，运营资源的整合需要加速。有关企业应强强联合，共同打造专业化、市场化、国际化运营服务团队，全面拓展邮轮旅游、邮轮船供、邮轮免税等业务。

“在诸多政策利好的加持下，中国邮轮产业正蓄势发力。”东北财经大学旅游与酒店管理学院副教授李飞说，我国邮轮产业要继续深化开放发展环境，加强与国际邮轮制造商、运营商、港口、文化旅游等企业的交流合作；培育具有竞争力的邮轮产业集群，提高产业协作效率；精心搭建特色购物集市，营造潮流购物新体验，带动市场扩容；推动多元深层的文化交流，释放邮轮经济“乘数效应”。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
各地迎来客流返程高峰 交通部门多措并举保障旅客出行安全、顺畅
　　人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰）6月10日是端午节，也是小长假最后一天，各地迎来返程高峰。为应对可能出现的返程、团聚、出游需求叠加的大客流，各地交通运输部门多措并举，坚持守牢安全底线、充实运能运力、细化服务措施，让恰逢端午节的返程之路更安全、更顺畅、更暖心。…
“端午经济”升温 释放“假日经济”消费新活力
　　粽香四溢、艾叶流芳，龙舟竞渡……今年的端午假期，各地举办丰富多彩的民俗文化活动，打造“新中式”消费热点，热气腾腾的“端午经济”释放出“假日经济”消费新活力。 在广东佛山，非物质文化遗产项目“叠滘赛龙舟”吸引了海内外游客的目光；在云南曲靖，人们用五彩缤纷的“花米饭”作为原料，加入火腿、腊肉、大枣等辅料制作“七彩粽”；在湖南益阳，小朋友在博物馆全身心投入五彩绳的编织中；在湖北秭归，大街小巷随处可见各式各样的手工香囊；在内蒙古，博物院里上演的“古乐端阳—端午传统音乐秀”让人感受到传承千年的文化内涵…… “这个端午节，带着孩子看看龙舟赛，穿着汉服逛逛非遗市集，包个粽子，做个香囊，在体验中国传统文化的同时，也学习到了很多文化知识，感觉特别好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部