原标题：快手举办教育行业峰会 推出“芒种计划”发布智能营销解决方案

6月5日，2024快手教育行业峰会在京召开。快手首次对外发布针对教育行业的“三维协同”智能营销解决方案；推出“芒种计划”，设定未来6个月针对教育客户的五项服务目标：亿元以上流量扶持、共建创新项目超10项、整体广告投放效果提升超5%、智能应用客户渗透率超50%、全方位的官方服务升级。

快手从“经营为本、智能为用”题旨出发，通过“内容+经营”让商业连接更广，通过“智能+服务”让效率提升更高，多措并举引领教育行业拥抱“智能经营”，以“新智生产力”促进教育行业高质量发展。

快手磁力引擎副总裁、教育/金融/游戏/综合平台业务负责人胡嫣提到，教育行业未来的发展，取决于当下每一位播种者，我们正努力打造一个健康的生态，去承载同行伙伴们播种明天的愿景。

长期以来，教育行业都是快手磁力引擎重点布局的领域之一，其中既有快手对于教育行业价值的认可，更是平台对于社会责任的积极践行。因此，快手期待携手更多同行者，共同踏上由“智”提“质”的道路，赋予教育更多价值和可能性。

近年来，教育行业在数字化浪潮的推动下，迎来前所未有的变革。安博教育研究院院长黄钢围绕数字化教育、AI大模型、元宇宙等方面阐述相关技术的原理与应用案例，并深入分析了构建AI数字化教育发展生态的必要性。

黄钢认为，教育是AI和元宇宙等高新技术的最佳应用场景之一，但AI数字化教育的生态构建不是仅凭技术发展所能够完成，而是需要技术与教育双轮驱动、互相成就。未来教育生态一定既是虚拟场景和现实场景的有机结合，也是人工内容和AI内容的有机结合，教育工作者应用最新的技术创新教学模式、构建应用场景。

从“互联网+”到“AI+”，从夯实规模到多元深耕，快手持续以科技力量布局教育生态，不断延伸人与知识的边界。与此同时，健康繁荣的教育生态，也让快手成为教育营销的天然土壤。

快手磁力引擎教育业务负责人李睿从营销角度，阐述了“三维协同”智能营销解决方案带给教育生态伙伴的增益作用，在“新质生产力”的指引下，快手客户、用户、平台协同发展循环，面对教育多元人群和复杂营销需求，从产研到政策到服务，全面覆盖支撑，并通过智能化的应用，驱动行业走向更长远的未来。

“我们主张‘拥抱每一种成长，育见美好’，这涉及到快手教育的三重使命，也就是行业成长、用户成长、平台自身发展，进而帮助大家获得长期稳定的生意增量。”李睿宣布，基于快手教育生态打造、由磁力引擎发起的“芒种计划”上线，并设定未来6个月针对教育客户的五项服务目标：亿元以上流量扶持、共建创新项目超10项、整体广告投放效果提升超5%、智能应用客户渗透率超50%、全方位官方服务升级。

技术迭代和环境变化不断推动教育营销呈现出更加多元化、智能化和精细化等趋势。快手磁力引擎副总裁、外循环与基础产品业务负责人刘逍在谈及智能经营时代的投放趋势、技术能力和解决方案时表示，对于教育行业来说，智能化是一种全新的经营思维转变。而快手要通过技术焕新，为合作伙伴们创建一块匹配新思维的新大陆。

因此，快手加速智能产品布局，以智能投放工具提升效率，以AIGC能力解放创意产能。其中，升级版线索智投产品UAL，通过智能基建+AIGC协同快速拉升广告计划体量，短期提升竞争力，长期持续优化素材能力；又升级“人群优选”，提升定向精细颗粒度，更适合差异化出价策略、源源不断挖掘价值新人群；还上线“成本稳定器”，提升跑量稳定性，增加劣质计划识别和关停。

教育行业在快手一路繁花，各赛道呈现蓬勃发展趋势。快手电商对于短视频、直播以及泛货架等场域的持续拓展，也为图书教育提供新一轮发展机遇，助力其在营销新场景解锁生意增长密码。

快手电商图书教育行业运营专家高晓静表示，电商侧，未来将通过成长服务、政策加码、达人撮合、工具助力等方式，扶持500家月销百万商家、新增150款月销百万爆品。区别于传统电商，快手电商是好内容与好商品的融合和高效链接。而图书教育有内在商品属性，因此平台会通过多场域下的流量扶持，加速商品与消费者的链接，精准匹配用户的需求，让沟通更加有温度、有效率。

依托7亿活跃用户的普惠数字社区，快手构建起朝气蓬勃的教育内容生态和充满希望的商业前景。据快手磁力引擎项目招商及磁力学堂负责人王思洵介绍，快手教育用户人数超2亿，知识类创作者规模达126万+，教育体系上实现了终身教育全场景覆盖。因此，快手教育内容生态已经呈现出全民化、专业化、场景化三个具象化特征，逐渐成为线上教育的流量增长新高地。

对于内容和创作者，王思洵将其视作平台的养分。他表示，2024年快手教育生态将在两大方向着重发力——以“人”为本强引入、打标杆，精细化运营创作者体系；重点IP孵化拓生态，把握高热节点提收入。

其中，“强引入”即为优质创作者入驻提供百万流量扶持，持续引入专业知识生产者，为用户创造更多选择；“打标杆”即以家庭教育、职业教育为突破方向，打造细分领域标杆创作者；“拓生态”即强化特色系列IP活动，扩大快手在教育行业的影响力，为商业发展拓宽空间；“提收入”即为优质创作者提供更多服务、资源以及变现机会，服务范围涵盖达人全成长周期。

圆桌环节，君学书院副院长白晓春、芥末堆创始人梅初九、校长邦创始人汪义庭以及快手磁力引擎副总裁刘逍，针对营销升级、智能产品、多元流量、生态加持等因素对教育行业的影响展开讨论，为从业者提供不同视角下的行业洞察与实战参考。

(责编：曹淼、李源)

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