人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

白银价格上涨，未来走势如何

2024年06月11日08:49 | 来源：新华社
小字号

据新华社上海电（记者陈云富 任军）尽管近期价格有所回落，银价仍站上每千克8000元上方，年内累计涨幅也超过30%，几乎2倍于黄金市场。相比黄金，白银投资门槛更低，它的这波涨势能持续多久？白银投资如何避免“踩坑”？

银价迎来上涨

“价格虽上涨，一只银镯的价格仍在千元以下，消费者接受度比较高。”记者近日在北京、上海的一些店铺了解到，近期银饰、银碗筷、等产品销量有所增长。

山东招金金银精炼公司副总经理梁永慧介绍，今年1月至5月，招金银楼工厂店的银饰、银条、银锭的总销量是去年同期的至少3倍以上。

进入二季度，白银市场经历一轮冲高震荡的行情。受前期黄金价格上涨的带动，国际银价从4月份开始一度大幅上涨，带动国内人民币计价的白银价格迅速积累较大涨幅。

随着美国降息预期回落，急涨的银价有所震荡回调，但到6月7日盘中，白银期货价格仍徘徊在每千克8300元附近。

“即便有所回调，今年以来白银价格的涨幅也超过30%，远超黄金市场。”贵金属市场分析师程伟表示。

作为黄金市场的替代投资品之一，白银价格缘何上涨？

在光大期货有色金属研究总监展大鹏等专家和相关从业者看来，白银这波涨势首先源于补涨。

过去一年多以来，白银市场走势明显落后黄金市场，市场涨势甚至也低于铜等其他有色金属类大宗商品。尤其是2023年，国际金价累积了超过13%的涨幅，而国际银价较前一年下跌了近1%。“按照白银与黄金、铜等的比值来看，白银价格还处于相对偏低的位置。”贵金属市场研究专家薛娜说。

此外，建信期货贵金属研究员何卓乔等表示，在金价创下新高后，不少投资者转入价值被低估的白银市场，使得市场的投资潜力有所释放。

“相比黄金，白银的价格更低，但一段时间内的市场表现并不逊于黄金。”近两年一直研究贵金属市场投资的上海白领吕先生告诉记者。

银价涨势还会持续吗？

随着银价补涨，市场涨势未来是否还会持续，成为关注焦点。

“从基本面来看，白银的涨势具有较强的市场基础。”展大鹏说，由于白银的工业需求强劲，按照海外机构的预计，到2024年，白银市场将连续第4年表现出供应小于需求的短缺态势。

“受绿色经济和新兴产业发展的拉动，白银的工业需求正在快速增长。”中信建投证券的研究认为，光伏、新能源汽车等领域对白银的需求都有所提升，白银在工业领域的地位日益突出。

作为兼具商品属性和金融属性的贵金属品种，白银价格不仅受市场供需带动，还受到宏观经济因素的制约。一些机构分析认为，未来海外货币宽松的环境很可能成为黄金、铜等具有一定金融属性商品的有力支撑，白银市场也不例外。

“白银有时候被视为是黄金的‘影子’，黄金价格的长期乐观预期必然也会影响白银市场的表现。”程伟说。

高收益伴随高风险，白银投资需谨慎

白银投资机会增多，但投资获利并不容易。“白银的波动性远大于黄金。”展大鹏说。

在何卓乔看来，目前国内白银的投资渠道不少，包括现货延期交易、白银期货、实物银条以及挂钩白银市场的基金等，投资者必须根据自身情况选择合适的投资渠道和投资品类，投资中的一些风险也是在目前火爆的市场中需冷静对待的。

专家建议，与黄金投资类似，投资白银仍要以实物为主，但需关注的是，尽管近年回购渠道不断健全，但白银变现、流通渠道并不顺畅，投资者要摆正心态，一方面切勿“赌”银价的市场走势，另一方面要擦亮眼睛选择正规购买渠道。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
各地迎来客流返程高峰 交通部门多措并举保障旅客出行安全、顺畅
　　人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰）6月10日是端午节，也是小长假最后一天，各地迎来返程高峰。为应对可能出现的返程、团聚、出游需求叠加的大客流，各地交通运输部门多措并举，坚持守牢安全底线、充实运能运力、细化服务措施，让恰逢端午节的返程之路更安全、更顺畅、更暖心。…
“端午经济”升温 释放“假日经济”消费新活力
　　粽香四溢、艾叶流芳，龙舟竞渡……今年的端午假期，各地举办丰富多彩的民俗文化活动，打造“新中式”消费热点，热气腾腾的“端午经济”释放出“假日经济”消费新活力。 在广东佛山，非物质文化遗产项目“叠滘赛龙舟”吸引了海内外游客的目光；在云南曲靖，人们用五彩缤纷的“花米饭”作为原料，加入火腿、腊肉、大枣等辅料制作“七彩粽”；在湖南益阳，小朋友在博物馆全身心投入五彩绳的编织中；在湖北秭归，大街小巷随处可见各式各样的手工香囊；在内蒙古，博物院里上演的“古乐端阳—端午传统音乐秀”让人感受到传承千年的文化内涵…… “这个端午节，带着孩子看看龙舟赛，穿着汉服逛逛非遗市集，包个粽子，做个香囊，在体验中国传统文化的同时，也学习到了很多文化知识，感觉特别好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部