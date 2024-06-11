据新华社上海电（记者陈云富 任军）尽管近期价格有所回落，银价仍站上每千克8000元上方，年内累计涨幅也超过30%，几乎2倍于黄金市场。相比黄金，白银投资门槛更低，它的这波涨势能持续多久？白银投资如何避免“踩坑”？

银价迎来上涨

“价格虽上涨，一只银镯的价格仍在千元以下，消费者接受度比较高。”记者近日在北京、上海的一些店铺了解到，近期银饰、银碗筷、等产品销量有所增长。

山东招金金银精炼公司副总经理梁永慧介绍，今年1月至5月，招金银楼工厂店的银饰、银条、银锭的总销量是去年同期的至少3倍以上。

进入二季度，白银市场经历一轮冲高震荡的行情。受前期黄金价格上涨的带动，国际银价从4月份开始一度大幅上涨，带动国内人民币计价的白银价格迅速积累较大涨幅。

随着美国降息预期回落，急涨的银价有所震荡回调，但到6月7日盘中，白银期货价格仍徘徊在每千克8300元附近。

“即便有所回调，今年以来白银价格的涨幅也超过30%，远超黄金市场。”贵金属市场分析师程伟表示。

作为黄金市场的替代投资品之一，白银价格缘何上涨？

在光大期货有色金属研究总监展大鹏等专家和相关从业者看来，白银这波涨势首先源于补涨。

过去一年多以来，白银市场走势明显落后黄金市场，市场涨势甚至也低于铜等其他有色金属类大宗商品。尤其是2023年，国际金价累积了超过13%的涨幅，而国际银价较前一年下跌了近1%。“按照白银与黄金、铜等的比值来看，白银价格还处于相对偏低的位置。”贵金属市场研究专家薛娜说。

此外，建信期货贵金属研究员何卓乔等表示，在金价创下新高后，不少投资者转入价值被低估的白银市场，使得市场的投资潜力有所释放。

“相比黄金，白银的价格更低，但一段时间内的市场表现并不逊于黄金。”近两年一直研究贵金属市场投资的上海白领吕先生告诉记者。

银价涨势还会持续吗？

随着银价补涨，市场涨势未来是否还会持续，成为关注焦点。

“从基本面来看，白银的涨势具有较强的市场基础。”展大鹏说，由于白银的工业需求强劲，按照海外机构的预计，到2024年，白银市场将连续第4年表现出供应小于需求的短缺态势。

“受绿色经济和新兴产业发展的拉动，白银的工业需求正在快速增长。”中信建投证券的研究认为，光伏、新能源汽车等领域对白银的需求都有所提升，白银在工业领域的地位日益突出。

作为兼具商品属性和金融属性的贵金属品种，白银价格不仅受市场供需带动，还受到宏观经济因素的制约。一些机构分析认为，未来海外货币宽松的环境很可能成为黄金、铜等具有一定金融属性商品的有力支撑，白银市场也不例外。

“白银有时候被视为是黄金的‘影子’，黄金价格的长期乐观预期必然也会影响白银市场的表现。”程伟说。

高收益伴随高风险，白银投资需谨慎

白银投资机会增多，但投资获利并不容易。“白银的波动性远大于黄金。”展大鹏说。

在何卓乔看来，目前国内白银的投资渠道不少，包括现货延期交易、白银期货、实物银条以及挂钩白银市场的基金等，投资者必须根据自身情况选择合适的投资渠道和投资品类，投资中的一些风险也是在目前火爆的市场中需冷静对待的。

专家建议，与黄金投资类似，投资白银仍要以实物为主，但需关注的是，尽管近年回购渠道不断健全，但白银变现、流通渠道并不顺畅，投资者要摆正心态，一方面切勿“赌”银价的市场走势，另一方面要擦亮眼睛选择正规购买渠道。

(责编：王震、陈键)

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