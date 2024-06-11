新华社广州电（记者刘宏宇）近日，广东一家海洋牧场企业决定举办海洋濒危物种黄唇鱼的放流活动。

南海之滨，惠州。一方海（广东）海洋牧场有限公司鱼苗繁育车间内，成群的硇洲族大黄鱼苗在鱼池中游弋。今年初，经专家组现场测验确认，惠东率先在全国实现硇洲族大黄鱼人工繁育。

随着广东“粤强种芯”工程的深入实施，该公司近年来已连续在硇洲族大黄鱼等品种开发上取得突破性进展。

“人工繁殖技术的攻克对物种保护非常有意义，经济前景也非常广阔。仅该项技术的研发，公司投入资金便达2000万元。”一方海（广东）海洋牧场有限公司董事长颜阔秋说，截至目前，一方海在海洋牧场建设的投入已达1亿元，初步完成良种选育、深海养殖、鱼肉加工、鱼骨鱼鳞高值化利用的“一条鱼”全产业链关键技术体系。但要推动企业进一步发展，仍需大量资金扶持。

“因缺少有效的抵质押物，多数金融机构未能主动向一方海敞开融资增信的大门，是惠州农行解救了这一困局。”颜阔秋说，农行经深入调研，“对症下药”迅速完成了第一笔资金的授信和发放。

“一直以来，因生产环境复杂，且大多缺乏抵押物，融资增信手段匮乏，涉海企业长期处于融资难、融资贵、融资慢的状态。”农行惠州分行相关负责人表示，该行正积极使用差异化信贷政策，使用推广海洋牧场龙头贷、实施主体贷、农户贷、种业贷、养殖贷、装备抵押贷、农险贷、冷链贷八大专属产品，服务产业融资需求。截至今年5月末，该行累计服务海洋牧场行业客户1000余户。

海洋牧场产业链，上游连着水产品种苗、饲料及养殖设备等，下游连着水产品收获、加工、销售及流通等环节。

黄沙水产市场是我国最大的海鲜批发市场之一，鲜活水产品年交易量逾27万吨，年交易额逾100亿元。历经30年发展，广州市正对这个粤港澳大湾区“菜篮子”进行升级优化改造，总投资约27亿元。

去年8月，农行广州分行与广州港集团有限公司签订支持现代化海洋牧场建设合作协议，为黄沙水产新市场建设提供资金保障。

“仅用时7个工作日，便为该项目核定授信10亿元。”广州港集团副董事长黄波说，农行广州分行针对上下游产业链特点，提供农业龙头贷、国际贸易融资等一揽子金融服务，为该企业注入强大动能。

近年来，海洋大省广东积极探索“蓝色经济”新金融模式，推动省内银行机构对接超170个各级海洋牧场项目，不断推动现代化海洋牧场高质量发展。

“新增海洋装备作为抵押物，抵押率最高可达50%。”农行广东省分行相关负责人表示，该行近年来聚焦海洋牧场全产业链，出台一系列差异化信贷政策，不断提高金融服务的精准性。如湛江创新“海洋牧场设施贷”，投放3500万元支持深海养殖平台；阳江创新“海洋种业贷”，投放2000万元支持培育石斑鱼、鲈鱼等高价值鱼苗，带动上千农户户均年增收10万元。

“聚焦海洋牧场建设，大力发展‘蓝色经济’。”该负责人表示，该行计划五年内投放海洋牧场相关贷款1000亿元，助力广东打造万亿级现代化海洋牧场产业集群。截至今年5月，该行已累计投放海洋牧场贷款超150亿元，服务各类海洋牧场主体3万户。

(责编：王震、陈键)

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