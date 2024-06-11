人民网记者 王绍绍

到内蒙古呼伦贝尔草原上策马奔腾，在山东威海的海滨亲水赶海，去广东佛山助威龙舟竞渡，赴湖北秭归开启屈原文化研学之旅……今年端午假期，居民出游热情持续高涨，拉动吃、住、行、游、购、娱等领域消费走高。

假日消费是透视经济发展的窗口，今年以来，我国文旅市场消费潜力持续释放，折射出我国经济的“热力”与活力。旅游平台数据显示，今年端午假期旅游消费预订量较去年同期增长一倍，中短途旅游成为旅客假日出行的热门方式；花式龙舟比赛带动“赛龙舟”热度环比上涨133%，“龙舟经济”带来国内文旅市场增长新热点。

戴香包、吃粽子、挂艾蒿……今年端午假期，“小粽子”撬动“大市场”，节庆消费带动各类民俗商品走俏消费市场。中国数据研究中心调研显示，国内粽子消费人群持续上升。随着粽子消费时间、空间广谱化大趋势发展，以及受礼品经济、文旅经济的带动，今年粽子市场总量大幅增长。

“传统假日消费不断焕新，契合了我国居民消费向发展型、享受型和品质型消费升级的趋势。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长、研究员王蕴表示，从中长期看，随着经济发展和居民收入持续增长，消费向发展型、品质型、多样化升级趋势不会改变，消费潜力足、韧性强的特点没有改变。要从供给侧进一步发力，提供更多优质商品和服务，满足和创造消费需求，促进消费潜力持续释放。

品尝粽子、“寻味端午”的同时，非遗文化体验和传统民俗活动也给各地游客带来了一场场“文化大餐”。在山西太原，端午祭祀、沐兰汤、画额、端阳茶会等传统民俗活动登台亮相，“去博物馆里亲手拓印石碑”成为天龙山石窟传承非遗技艺的热门项目；在四川成都，端午节习俗体验、中医药文化展、非遗展示展销等系列活动陆续开展，端午执扇赠亲友的传统习俗活动吸引游客纷纷体验；在河南洛阳，手工制作非遗漆扇的体验活动、沉浸式互动解谜游戏“北邙千秋系列活动”轮番登场，展览体验、“云端”互动环节让观众体验当地文物的独特魅力……

除了太原、成都、洛阳等“老牌”历史文化名城，今年端午节假期，一批别具特色的“民俗小城”也成为了游客出行的热门目的地。在龙舟文化浓厚的广东，佛山因非物质文化遗产项目“叠滘赛龙舟”成为今年端午假期的热门去处，“广佛2024端午游龙舟活动攻略”“龙舟夜练地点时间详解”“佛山龙舟村交通攻略”等登上热门话题榜。数据显示，截至6月1日，当地文旅预订单量同比增长超过80%，“赛龙舟”关键词环比搜索量暴涨150%，笔记攻略增幅达到120%。叠滘水乡河涌纵横交错，转弯处的“龙舟飘逸”环节成为众多游客打卡的“热门景点”。

“随着端午、暑期等消费旺季的到来，叠加相关促消费政策支持，假日消费经济将保持较强的活力，服务消费将有较大幅度的增长。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示，各地积极挖掘消费热点、拓宽消费场景，传统习俗文化与假日经济相结合，聚焦文旅等重点消费领域，推动了居民消费意愿继续回升。下一步，要继续拓展假日消费多元化供给体系，丰富下沉市场消费场景，加大传统节日文化建设，打造新型文旅商业消费聚集区。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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