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工业保持较快增长 转型升级持续推进

5月国民经济延续回升向好态势（新数据 新看点）

2024年06月18日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家统计局
　　制图：张丹峰

　　本报北京6月17日电  （记者刘志强）17日，国家统计局发布5月国民经济运行情况。5月，服务业、消费和进出口有所回升，工业保持较快增长，转型升级持续推进，国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。

　　生产供给稳步增加。全国夏收进展顺利，夏粮有望再获丰收。工业保持较快增长，5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，九成地区、八成行业、近六成产品实现同比增长，其中规上装备制造业增加值同比增长7.5%。5月服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快1.3个百分点。

　　市场需求稳中有升。消费方面，5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点。投资方面，前5月固定资产投资同比增长4.0%，其中制造业投资、高技术产业投资保持较快增长，同比分别增长9.6%和11.5%。外贸方面，进出口增速加快，5月货物进出口总额同比增长8.6%。前5月进出口累计规模创历史同期新高，其中劳动密集型产品、家用电器、集成电路、船舶等产品出口额均实现较快增长。

　　转型升级态势向好。5月规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%。数字经济蓬勃发展，智能制造和网络消费等相关领域增势良好，5月智能车载设备制造行业增加值同比增长19.7%。绿色低碳转型扎实推进，能源供应清洁化低碳化持续加力，前5月清洁电力投资同比增长32.9%。（相关报道见第三版）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月18日 01 版）

相关报道：

生产稳定增长 需求持续恢复（权威发布）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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